8 lug 2024 08:45

ORBAN FA IL TOUR NEI PAESI NEMICI DELL'OCCIDENTE - DOPO IL VIAGGIO IN RUSSIA, IL PREMIER UNGHERESE, PRESIDENTE DI TURNO DELL'UE, È VOLATO A PECHINO PER UNA "MISSIONE DI PACE 3.0" DOVE HA INCONTRATO XI JINPING - CHE NE PENSA L'ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA EUROPEA, JOSEP BORRELL? AVEVA ATTACCATO DURAMENTE ORBAN PER IL SUO VIAGGIO A MOSCA, PER IL QUALE IL "VIKTATOR" HA RISCHIATO DI DI ESSERE SFIDUCIATO...