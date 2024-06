27 giu 2024 18:24

ORBAN, IL SOLITO CAVALLO DI TROIA DI PUTIN IN EUROPA – IL PREMIER UNGHERESSE CONFERMA IL SUO VETO ALL’EROGAZIONE DEI 6,6 MILIARDI DI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA – A BUDAPEST È STATA OFFERTA UNA DEROGA MA I NEGOZIATI SONO ANCORA "IN CORSO". IL “VIKTATOR” SPERA, AL SOLITO, DI USARE IL POTERE DI VETO COME RICATTO. E SPUNTARE QUALCHE CONCESSIONE ECONOMICA. NEL FRATTEMPO, CONTINUA A OPPORSI AL BIS DI VON DER LEYEN, E LAVORA PER IL NUOVO GRUPPO IN PARLAMENTO UE