ORMAI TRA RENZI E CALENDA È GUERRA TOTALE - MATTEONZO ARRIVA A DIRE CHE GLI ATTACCHI DI CARLETTO “NON SONO UNA QUESTIONE MORALE MA UMORALE” (SENTI CHI PARLA!) – “CHE USI GLI STESSI ARGOMENTI DEI GRILLINI UN PO’ MI DISPIACE. SE PENSA CHE SIA UN MOSTRO, AMICI COME PRIMA” – IL PIANO DEL SENATORE DI RIAD: SPINGERE “AZIONE” AL MISTO IN SENATO E RIMUOVERE RICHETTI COME CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, PER SOSTITUIRLO CON MARA CARFAGNA (CHE RENZI HA “AGGANCIATO” AL COMPLEANNO DI SALVO NASTASI)

1 - RENZI, PER CALENDA È QUESTIONE UMORALE, USA TONI DA GRILLINO

(ANSA) - "Gli attacchi di Calenda a me? Non è una questione morale, ma una questione umorale. C'è un Calenda uno e un Calenda due. Sono cinque anni che mi sento attaccato con toni giustizialisti e grillini. Io pago le tasse, non mi vergogno di farlo né di essere stato oggetto di tante indagini. Che Calenda usi gli stessi argomenti dei grillini un po' di mi disapice". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Sky Tg 24.

2 - RENZI,I GRUPPI?SE PER CALENDA SONO UN MOSTRO AMICI COME PRIMA

(ANSA) - Gruppo Iv al Senato? "Abbiamo chiesto ad Azione di sapere se vogliono stare nello stesso gruppo, se condividiamo il futuro o no, se si deve fare un percorso insieme. Andiamo a vivere insieme o restiamo separati? Domando ad Azione, vogliamo stare nella lista insieme no? Il futuro insieme è la lista alle europee. Se vogliamo vivere un percorso insieme ma continuano gli attacchi, non si sta insieme. Se pensa che sia un mostro, amici come prima, ma vorrei che parlassimo di politica e di misure". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Sky Tg 24. "Si va insieme alle europee, sì o no? Se lui non vuole lo dica".

3 - RENZI, GENTILONI NEL TERZO POLO? PORTE SPALANCATE MA NON LO FARÀ

(ANSA) - "Gentiloni non fa parte del terzo polo, è un amico, ma è nel Pd. Nel Terzo polo ci sarà qualcuno che si incaricherà di mettere insieme tutti, e non sarò né io né Calenda. A Gentiloni spalancherei le porte, ma non credo che lo farà. Sta facendo il commissario, lasciamoglielo fare". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Sky Tg 24.

4 - IV VUOLE CARFAGNA AL POSTO DI RICHETTI 38 MOLLANO CALENDA

Estratto dell’articolo di Adm. per “la Stampa”

La guerra dei Roses tra Matteo Renzi e Carlo Calenda si arricchisce di un altro protagonista: Matteo Richetti. L'ex sodale del leader di Iv, oggi capogruppo alla Camera del terzo Polo, è divenuto il suo più duro antagonista. Al punto che Renzi ne vorrebbe chiedere la rimozione per farlo sostituire con Mara Carfagna o Enrico Costa. «Non è possibile che il loro capogruppo mi lanci le peggiori accuse», è lo sfogo di Renzi con i suoi.

Che non escludono una separazione anche dei gruppi parlamentari: […] Renzi dispone ora dei numeri per fare gruppi autonomi e costringere Calenda a rifluire a Palazzo Madama nel Misto. Ma non solo: l'uscita da Azione di Naike Gruppioni e Giulia Pigoni e quella di Enrico Borghi dal Pd, entrati in Italia Viva, hanno innescato una slavina: ieri hanno mollato Calenda 38 membri del direttivo modenese di Azione e il segretario del Piemonte, Gianluca Susta. […]

5 - RENZI E CARFAGNA AL COMPLEANNO DI SALVO NASTASI

Estratto dal Dagoreport

[…] Il cocktail ha permesso a Matteonzo Renzi di agganciare la ritardataria Mara Carfagna con il suo Alessandro Ruben scodinzolante al guinzaglio: con la consueta verve da mangiatore di fuoco di origine cecena, il senatore di Raid avrà cercato di convincerla a mollare il partito di Calenda? Più che probabile lo scippo. […]

