GIORGIA MELONI IN PIENA "SINDROME FINI"? COME MAI LA DUCETTA NON HA VOTATO AL CONGRESSO ROMANO DI FRATELLI D'ITALIA? SI È FORSE STUFATA DEL PARTITO? - COSA È AVVENUTO DAVVERO TRA FABIO RAMPELLI E ARIANNA MELONI? UN ACCORDO PER SPARTIRE IL POTERE - IL "GABBIANO" MASSIMO MILANI SI È RITIRATO, PERMETTENDO AL MELONIANO PERISSA DI DIVENTARE COORDINATORE, MA IN CAMBIO HA OTTENUTO IL RUOLO DI VICEPRESIDENTE DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL PARTITO, GUIDATA DA DONZELLI - COSI' LA CORRENTE DI RAMPELLI HA FATTO FINALMENTE IL SUO INGRESSO NELLA STANZA DEI BOTTONI DI VIA DELLA SCROFA...