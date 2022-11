11 nov 2022 08:28

PER LA PACE DURATURA IN UCRAINA NON SERVE UMILIARE PUTIN - “MAD VLAD” (COME XI JINPING) VUOLE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI GRANDE POTENZA E UNA PACE NON ARRIVERÀ DA UN TRATTATO PUNITIVO, COME QUELLO DI VERSAILLES CON LA GERMANIA - LUCIO CARACCIOLO: “STATI UNITI, RUSSIA E CINA SONO TRE POTENZE CHE NON SI RICONOSCONO PARI DIGNITÀ. LA LORO COMPETIZIONE INVESTE IL RESTO DEL PIANETA CHE TRATTANO DA SERBATOIO DI RISORSE - SE LA RISSA NEL TRIANGOLO USA-CINA-RUSSIA NON VERRÀ PRESTO SEDATA LA FRATTURA FRA ORDOLANDIA E CAOSLANDIA (MONDI DEL RELATIVO BENESSERE E DEI CONFLITTI DIFFUSI) SI SVELERÀ INSANABILE…”