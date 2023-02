22 feb 2023 19:25

SULLA PACE IN UCRAINA RUSSI E CINESI CI VANNO PIANO – DA MOSCA CI TENGONO A PRECISARE CHE, DURANTE L’INCONTRO TRA IL LORO MINISTRO DEGLI ESTERI, SERGEI LAVROV, E IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, NON SI È DISCUSSO DEL PIANO DI PACE DI PECHINO PER RISOLVERE IL CONFLITTO – L’INVIATO DI XI JINPING HA SOLO PRESENTATO LE SUE “OPINIONI” PER UNA “SOLUZIONE POLITICA”…