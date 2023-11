18 nov 2023 19:30

UN PAESE IN MISERIA: CI SONO SEI MILIONI DI ITALIANI IN POVERTÀ ASSOLUTA – L'ULTIMO RAPPORTO DELLA CARITAS SUL 2022: UNO SU DIECI NON CONDUCE UNA VITA CONSIDERABILE COME DIGNITOSA – E CI SONO OLTRE 14 MILIONI DI PERSONE (IL 24,4% DEL TOTALE) CHE RISCHIANO DI FINIRE NELLE MAGLIE PIÙ DEBOLI, "WORKING POOR", I LAVORATORI POVERI. IN NERO, IN GRIGIO, MA ANCHE CON PART TIME FORZATI E SALARI INADEGUATI – A VOLTE PER SCIVOLARE IN POVERTA’ BASTA UN “EVENTO SVOLTA” COME AVERE UN FIGLIO...