IL PAESE STA CON IL FIATO SOSPESO PER SAPERE DEL FUTURO POLITICO DI ETTORE ROSATO – IL DEPUTATO STA PER SALUTARE RENZI. DOPO ELENA BONETTI SAREBBE IL SECONDO ESPONENTE IN POCHE SETTIMANE A MOLLARE ITALIA VIVA (HANNO PIÙ SCAZZI CHE NUMERO DI ELETTORI) - IL POLITICO TRIESTINO DICE E NON DICE, DECIDE MA POI RINVIA, PENSA E RIPENSA, STRAPPA SENZA ROMPERE E ROMPE SENZA STRAPPARE MA ALLA FESTA DEL PARTITO DI RENZI A SANTA SEVERA NON È ANDATO…

Estratto dell’articolo di Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

renzi rosato

«Se non sono lì con loro, allora c’è un motivo», dice prima di troncare con cortesia la conversazione. Lì è all’ombra del castello di Santa Severa, litorale Nord del Lazio; loro sono Matteo Renzi e la sua ciurma, che nella località balneare amata dagli inquilini del Quirinale di un tempo (la frequentavano sia Oscar Luigi Scalfaro che Carlo Azeglio Ciampi) hanno celebrato fino a ieri sera la festa nazionale di Italia viva; e lui, l’io parlante, è Ettore Rosato, che involontariamente mostra quanto il vecchio teorema che valse a Riccardo Cocciante la vittoria di un Festival di Sanremo («Se stiamo insieme/ci sarà un perché») possa valere anche se declinato al contrario. Anche se non si sta insieme c’è un perché.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI ETTORE ROSATO

E il perché, nel caso di Rosato, rimanda all’ennesimo mini-divorzio pronto per essere celebrato nel perimetro più inquieto della politica italiana, quello che in un tempo non troppo lontano (le ultime elezioni) andava da Calenda a Renzi e che adesso — in attesa che prenda forma il famoso «Centro» annunciato per le Europee — va da Renzi a se stesso.

Da Italia viva, seguendo le orme dell’ex ministra Elena Bonetti, sta per andarsene anche Rosato, che del partito fino all’anno scorso era il coordinatore nazionale. Che sia verso Calenda ma non da Calenda (tendenza Bonetti), o verso Forza Italia, addirittura verso la Lega di Salvini (tutte opzioni mai confermate ma nemmeno mai smentite dal diretto interessato) forse lo si scoprirà entro settembre, che nel calciomercato come nella politica è il mese degli “svincolati”, di chi se ne va senza rimpianti e senza essere rimpianto.

RENZI ROSATO

Forse, appunto: perché il deputato triestino dice e non dice, decide ma poi rinvia, pensa e ripensa e forse poi ripensa ai ripensamenti, strappa senza rompere e rompe senza strappare. Alla festa non c’è andato ma la tessera di Iv, per adesso, rimane in tasca. Rosato e i renziani ortodossi non si parlano più neanche per telefono. Lui lamenta di non essere stato coinvolto nei passaggi che hanno portato all’archiviazione del Terzo Polo, loro lo considerano un «ingrato», di quell’ingratitudine che con l’arrivo delle Seconda Repubblica è entrata a pieno titolo nelle categorie della politica. […]