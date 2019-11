PAGARE LO SCUOTTO – L’ARTISTA NAPOLETANO AUTORE DELLA SCULTURA DI SALVINI CHE SPARA AI MIGRANTI-ZOMBIE: “NON SONO IO CHE ISTIGO L’ODIO, È LUI CHE USA UN LINGUAGGIO VIOLENTO E TIRA FUORI GLI ISTINTI PEGGIORI DEL PAESE” - “DA GIORNI STO SPALANDO MERDA DAI SOCIAL, INVIATAMI DALLA BESTIA. SE VIENE A VISITARE LA MOSTRA NON MI FA DI SICURO PIACERE. NON SONO UN MILITANTE DI SINISTRA, MA…” – VIDEO

Maria Berlinguer per “la Stampa”

SALVATORE SCUOTTO

«Istigazione all' odio? Ma quando mai, l' opera è l' allegoria dell' istigazione all' odio, è un gioco visionario, inspirato ad alcune applicazione della playstation: Salvini dice che è una schifezza?

Sono consapevole di non avergli fatto una carezza, sto spalando da giorni merdai social inviatami dalla Bestia. Me lo aspettavo vuol dire che l' ho colpito».

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie

Salvatore Scuotto, scultore napoletano che con il fratello, anche lui scultore e con tutta la famiglia, con la bottega Scarabattola, è uno degli artisti della grande scuola napoletana di presepi e arti figurative (il loro presepe vinse il concorso di re Juan Carlos, esportando 150 statuette da 40 centimetri) è da giorni uno dei bersagli della propaganda del leader leghista per «La pacchia è finita», esposta alla galleria Nabi Interior Design di Napoli.

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie 7

L' ex ministro dell' interno, maglia verde e numero 49, stringe con una mano un rosario e con l' altra una pistola giocattolo dalla quale esce «game over», puntata su due migranti/ zombie su una zattera.

L' hanno accusata di fomentare l' odio. Salvini ha chiesto di rimuovere la sua scultura, «una schifezza».

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie 6

«Come diceva Picasso l' arte non è fatta per decorare gli appartamenti. Non sono certo io a istigare all' odio ma un certo tipo di politica, è Salvini che da tempo usa un linguaggio violento, tirando fuori gli istinti peggiori del Paese. In questi giorni sto leggendo il libro di Scurati, c' è di che essere preoccupati. La mia voleva essere una contestazione verso la sua politica non odio verso la sua persona.

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie 5

Mi sono immaginato Salvini come un ragazzino alle prese con un video gioco. La pistola è un giocattolo, la scritta game over dovrebbe essere chiara, e del resto non potrebbe uccidere ancora degli zombie. Capisco che l' arte non è capita da tutti...».

SALVINI E MORISI CON MITRAGLIETTA

Però anche dal governo hanno solidarizzato con Salvini...

«Io non sono un militante della sinistra, la mia è un' installazione surreale. Bisognerebbe visitare il padiglione per capire. Il tema certo è quello dell' immigrazione e dei morti in mare. E poi non dimentichiamo che Salvini ai tempi del decreto sicurezza si è fatto fotografare con un fucile in mano, tanto per spiegare come pensa che dobbiamo difenderci.

salvatore scuotto

Deve capire che almeno qui a Napoli ci sono artisti che sono stanchi di questo suo modo sempre violento di affrontare le discussioni. Siamo stanchi di vederci proporre sempre un nemico: prima noi meridionali, ora gli immigrati.

Del resto basta vedere come la sua Bestia si sta vendicando in questi giorni: cerco di stare il più lontano possibile dai social e dal telefono, perché io ho le spalle larghe ma gli attacchi sono anche diretti alla famiglia».

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie 4

Lei dice che Salvini dovrebbe venire a vedere la mostra. Le farebbe piacere davvero?

«A me non di sicuro, sono sincero, ma certamente farebbe piacere ad altri. Persino a Napoli il clima sta cambiando».

la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie 3 la pacchia e' finita la scultura di salvatore scuotto con salvini che spara ai migranti zombie1