Matteo Salvini torna a pungere la Rai. Dopo aver contestato il monologo sul razzismo di Paola Egonu, il leader della Lega ricorda a Viale Mazzini che "il tema non è Sanremo ma il debito, il costo e qualche stipendio multi milionario, che secondo me, andrebbe rivisto. Il tema della Rai è anche il ruolo degli agenti, degli esterni".

Parole, quelle rivolte ai giornalisti, che seguono lo sfogo sulla terza puntata. Nella serata di giovedì 10 febbraio, ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi c'è stata la pallavolista. Come chi l'ha preceduta, anche l'atleta ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 con un monologo. Peccato però che il suo fosse ricco di rimproveri.

[…] "Sono stata accusata di vittimismo, di drammatizzare e di non avere rispetto per il mio Paese. E questo per aver raccontato esperienze brutte che ho vissuto, per aver mostrato le mie debolezze e le mie paure in vista del futuro".

Quanto è bastato a indignare Salvini che ha liquidato la questione definendo "inopportuno" il discorso della sportiva: "Non l'ho sentita, non ho visto il Festival, lei è una grande atleta ma credo che parlare di un'Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani".

