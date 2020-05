PALAMARA SI SCUSA CON SALVINI, CON UN MESSAGGINO (TE PAREVA): “SONO RAMMARICATO DALLE FRASI DA ME ESPRESSE, CHE EVIDENTEMENTE NON CORRISPONDONO AL CONTENUTO DEL MIO PENSIERO, COME POTRANNO TESTIMONIARE ULTERIORI CONVERSAZIONI PRESENTI NEL MIO TELEFONO”

Da www.liberoquotidiano.it

luca palamara 5

Prosegue lo scandalo sulle chat dei magistrati contro Matteo Salvini. Per l'occasione Luca Palamara, giudice al centro della vicenda nonché ex presidente dell'Anm ed ex membro del Csm, ha inviato un messaggio di scuse al leader della Lega. "Sono profondamente rammaricato dalle frasi da me espresse - scrive - e che evidentemente non corrispondono al reale contenuto del mio pensiero, come potranno testimoniare ulteriori conversazioni presenti nel mio telefono". Aggiungendo "di aver sempre ispirato il mio agire al più profondo rispetto istituzionale che è mia intenzione ribadire, anche in questa occasione, al senatore Salvini".

matteo salvini

Nelle conversazioni emerse tra i togati spuntano anche apprezzamenti da parte di Palamara sulla statura politica dell'attuale leader della Lega. Un apprezzamento condiviso anche dall'ex membro del Csm Paola Balducci. Eppure sono difficili da dimenticare gli insulti a Salvini rivolti tra Luca Palamara e il capo della Procura di Viterbo Paolo Auriemma (il leader della Lega "va fermato", parole dello stesso Palamara).

MATTEO SALVINI DONA IL SANGUE luca palamara 8 MATTEO SALVINI CON GLI OCCHIALI luca palamara 2 matteo salvini arriva in senato MATTEO SALVINI DONA IL SANGUE luca palamara 3 LUCA PALAMARA ADELE ATTISANI luca palamara luca palamara luca palamara 2008