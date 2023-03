CURRICULUM COME IL MIO NON È FACILE TROVARNE IN GIRO. DOPO DI ME NON CI SARÀ UN’ALTRA PERSONA CHE REGGERÀ QUESTA PRESSIONE

mario sechi foto di bacco

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Martin Scorsese, dove sei? State per leggere la sceneggiatura del prossimo capolavoro del regista de “Il Lupo di Wall Street”. L’attore è Mario Sechi, da ieri capo ufficio stampa del governo Meloni. Per capire chi sia, come lavorerà, abbiamo in anteprima il copione. E’ il suo discorso di addio (è autentico!) da ex direttore dell’Agi e lo ha tenuto di fronte alla sua redazione, venerdì 3 marzo.

giorgia meloni

E’ una magnifica fusione, una via di mezzo, tra il discorso motivazionale di Leonardo DiCaprio ai suoi broker, lo Zarathustra di Nietzsche e l’onorevole Trombetta di Totò: “Ma mi faccia il piacere”. Iniziamo dalla frase totemica: “Io non sono Mario Sechi perché sono venuto all’Agi. Io ero già Mario Sechi. E lo sarò anche dopo. L’Agi resta mia, io non mi sento un esule, non vado al confine”.

E infatti va solo a Palazzo Chigi! (sul telefono di Palazzo ha inserito il titolo “portavoce Sechi”). Coloro che erano presenti, i privilegiati colleghi che hanno ascoltato quelle parole, da allora camminano sulle acque. Un essere divino, un superuomo, Sechi, quattro anni fa, entrò in una redazione, quella di Agi, per “salvare un pezzo di giornalismo”.

mario sechi direttore agi

[…] Sechi, per quaranta minuti, (“sarò breve”) si è traslato ed elevato ne “il sottoscritto”. […] nei suoi quattro anni da direttore, ha ottenuto “170 ore di visibilità in televisione, di cui 150, sempre del sottoscritto. E poi passaggi streaming, ancora del sottoscritto. Quattro mesi estremamente profittevoli, e lo ripeto, estremamente profittevoli, e chi li ha fatti?”. […] Il “sottoscritto” ha un maestro ed è Giampaolo Pansa (prima era Vittorio Feltri, ma diciamo che ultimamente è stato poco tenero). Un giorno Sechi ha incontrato Pansa e Pansa gli ha rivelato il quarto segreto di Cabras […] “Caro Mario, noi giornalisti non siamo di nessuno e Sechi non è di nessuno”.

claudio descalzi

[…] Sechi un uomo che ha vissuto “la solitudine del comando”, uno che non aveva bisogno di fare il direttore di Agi perché, così ha precisato, “ero molto felice, guadagnavo benissimo e facevo una vita migliore”. Si è sacrificato, “non so se è chiaro?”. […] Il “sottoscritto”, dal 2013 (“Sono un manager Eni da allora”) ha lavorato con ben due amministratori delegati. L’ultimo, l’attuale, è Claudio Descalzi (secondo Carlo De Benedetti il vero premier del governo Meloni) un ad che è “fuori da qualsiasi classificazione. Un gigante”. Ma Sechi ha avuto al suo fianco anche “Claudio Granata, top manager Eni”. […]

maite carpio bulgari mario sechi foto di bacco (5)

E’ una grande stupidaggine quella che si racconta ovvero che conta la squadra e non l’allenatore. Spiega Sechi: “Si dice che contano solo i campioni che fanno gol, peccato però che poi c’è chi li mette in campo”. E chi lo ha fatto? Forza, in coro: “Il sottoscritto!”. […] “Curriculum come il mio non è facile trovarne in giro. Dopo di me non ci sarà un’altra persona che reggerà questa pressione, non ci sarà perché bisogna farsi concavi e convessi. Vedrete e direte, Mario aveva ragione. Domani è un altro mondo perché io me ne vado. E sia chiaro, me ne vado io”. […]

claudio descalzi

Perché il sottoscritto lascia? Tre motivi. “Se l’istituzione chiama, e sei un patriota, e sei un italiano, le persone serie rispondono. L’istituzione ha chiamato e io ho risposto”. […] “C’è un’istituzione che è la più grande azienda del paese, l’Eni, e c’è l’altra istituzione, che è ancora più importante, ed è il governo. E poi ci sono io”. […] “Per me è un sacrificio economico enorme, nessuno di voi avrebbe accettato”. Ma c’è un terzo motivo: “Conosco personalmente Meloni e ho intenzione di restituire qualcosa a questo paese”.

mario sechi

Il giornalismo non deve tuttavia dolersene perché Sechi non è detto che farà il “capo ufficio stampa per sempre. Io resto fino all’ultimo lembo, fino all’ultimo atomo, un giornalista”. […] “Tornerò un giorno dall’altra parte della barricata, sono certo che le occasioni non mi mancheranno”. […]