Parte da Roma la nuova avventura di "Mission Impossible". Tom Cruise e il cast del settimo capitolo della saga campione di incassi hanno hanno entusiasmato i fan della Capitale sul tappeto rosso per il lancio mondiale del film, che sarà nei cinema dal prossimo 13 luglio pic.twitter.com/atu0iZJXcS — Tg3 (@Tg3web) June 19, 2023

"Lieta che la Capitale d'Italia sia protagonista dell'ultimo film di Tom Cruise. Oggi a Roma la prima mondiale. Le mission impossible sono anche il nostro pane quotidiano al governo". È il messaggio, accompagnato dall'emoticon di un sorriso, pubblicato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con una foto assieme alla star di Hollywood, ricevuto oggi a Palazzo Chigi.

Un bagno di folla ha accolto in piazza di Spagna Tom Cruise, nella Capitale per la prima mondiale del settimo capitolo della saga Mission Impossible - Dead Reckoning, atteso nelle sale dal 12 luglio per la regia di Christopher McQuarrie.

Il divo hollywoodiano ha incontrato i fan scendendo da un red carpet allestito sulla scalinata di Trinità dei Monti, la stessa dalla quale nel film si lancia a bordo di una '500 gialla insieme a Hayley Atwell.

La città di Roma riveste un ruolo da protagonista nel nuovo capitolo di Mission Impossible grazie a un percorso in cui l'attore, come sempre senza controfigura, attraversa la Capitale da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando perfino tra gli stretti vicoli del rione Campitelli, un'impresa anche per chi da queste parti ci è cresciuto, alternando la '500 a una volante e una moto. Fino ad arrivare all'immagine di lui a bordo di una due ruote della Polizia, con il Colosseo alle sue spalle, per molti già simbolo della pellicola. […]

