PALAZZO MADAMA SI TRASFORMA IN “FORT APACHE” – MARCO TRAVAGLIO E IL MANCATO SEQUESTRO DELLA SIM A LEONARDO LA RUSSA: “È POSSIBILE CHE IL SENATO, PRESIEDUTO DAL PADRE DELL’INDAGATO, DEBBA PRESTO VOTARE SU UNA O PIÙ RICHIESTE DEI PM CHE INDAGANO SUL FIGLIO. CON LUNGA SCIA DI IMBARAZZI. SARÀ DURA INTONARE IL CORETTO DELLA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA. CHE FARÀ IL PARTITO CHE FINO ALL’ALTROIERI INVOCAVA PER GLI STUPRATORI 40 ANNI DI GALERA E LA CASTRAZIONE CHIMICA? RIUSCIRANNO I NOSTRI EROI A METTERSI NEI GUAI DA SOLI UN'ALTRA VOLTA?

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

marco travaglio

Un minuscolo rettangolino di plastica rischia di incenerire il pochissimo che resta di uno dei rarissimi pregi della destra postfascista: quello che i fessi chiamano “giustizialismo” e che invece è (anzi era) solo legalitarismo. Quello che portò il giovane Borsellino a iscriversi al Fronte della Gioventù e a frequentarne le feste fino al 1990.

Quello che nel 1992 portò il Msi dalla parte del pool Mani Pulite e contro l'immunità parlamentare (abolita nel '93 a furor di popolo su pressione soprattutto di Lega e Msi). Quello che, dopo troppi compromessi, tornò in mente a Fini nel 2010, quando ruppe con B. sulla lotta alla mafia e all'impunità.

Il rettangolino di plastica è la scheda sim dello smartphone consegnato l’altroieri da Leonardo Apache La Russa ai pm milanesi […]. La sim è intestata alla società che controlla lo studio legale La Russa, […] di cui il presidente del Senato è azionista.

provaci ancora, sim by emiliano carli

Con un’interpretazione molto generosa dell'articolo 68 della Costituzione, la Procura ha ritenuto che la sim […] non potesse essere sequestrata senza il permesso del Senato, anche se la usava solo Leonardo.

E anche se l'immunità rimasta […] copre solo i parlamentari e solo per intercettazioni, misure cautelari e processi per opinioni e voti espressi nell’esercizio delle funzioni: non gli oggetti a essi riferibili in uso ad altri. Altrimenti che si fa se un eletto compra un’auto e la presta a qualcuno che investe un passante e lo ammazza o fa una rapina in banca?

[...] Ma ora, se scopriranno che sullo smartphone manca qualcosa di utile all’indagine che può essere memorizzato solo sulla sim, chiederanno al Senato l'autorizzazione a sequestrarla. E ad acquisire chat su (o con) Ignazio e tabulati telefonici.

ignazio e leonardo la russa

Quindi è possibile che il Senato, trasformato in Fort Apache e presieduto dal padre dell'indagato, debba presto votare su una o più richieste dei pm che indagano sul figlio. Con lunga scia di imbarazzi per Meloni e FdI, ma anche per Lega e FI. Sarà dura intonare il coretto della persecuzione giudiziaria, trattandosi di verificare la denuncia di una ragazza che sostiene di essere stata stuprata.

Non da un parlamentare sacro e inviolabile, ma da un cittadino comune. Che farà a quel punto il partito che fino all’altroieri, per bocca di Meloni, Santanchè e pure La Russa, invocava per gli stupratori 40 anni di galera e la castrazione chimica? Riusciranno i nostri eroi a mettersi nei guai da soli un'altra volta, o già oggi La Russa padre e figlio correranno in Procura per cacciare la sim?

GIORGIA MELONI ALLE PRESE CON I CASI LA RUSSA E SANTANCHE - VIGNETTA BY MANNELLI ignazio la russa in versione avvocato - fotomontaggio il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 9 il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 8 la russa e i figli il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 6 meme su leonardo apache la russa 7 meme su leonardo apache la russa 9 MELONI DI LOTTA E DI GOVERNO - VIGNETTA BY VAURO IGNAZIO LA RUSSA CON LA MOGLIE LAURA DE CICCO marco travaglio andrea delmastro delle vedove fenix