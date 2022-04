FERMI TUTTI, È RIAPPARSO IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO - SERGEI SHOIGU ERA SPARITO DA MESI, SECONDO QUALCUNO PER MOTIVI DI SALUTE (UN INFARTO), SECONDO ALTRI PERCHÉ RITENUTO COLPEVOLE DEL FALLIMENTO DELLA GUERRA IN UCRAINA - TORNATO A PARLARE IN TV, HA ATTACCATO L'OCCIDENTE, ANCHE SE UN PARTICOLARE NON CONVINCE: IL SUO DISCORSO ERA PREREGISTRATO O È STATO TRASMESSO IN DIRETTA DAL CANALE TELEVISIVO STATALE ROSSIYA 24?