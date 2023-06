PALESTRATO, OSSESSIONATO DAL POTERE E AUTO-CELEBRATOSI “CIVIL SERVANT”: CHI È MARCELLO MINENNA, L’EX DG DELL’AGENZIA DELLE DOGANE, ARRESTATO IERI E ACCUSATO DI CORRUZIONE – QUANDO FU NOMINATO ASSESSORE AL BILANCIO DELLA GIUNTA RAGGI, PRETESE DI AVERE UNA MINI PALESTRA IN UFFICIO. POI SE ANDÒ DOPO IL CASO ROMEOI – IL SOGNO CONSOB, LE DIVISE IN STILE MILITARE E LO YACHT SEQUESTRATO. PER ACCREDITARSI CON LA POLITICA ASSICURAVA “AUTO DI RAPPRESENTANZA” IN CARICO ALL’AGENZIA, VIOLANDO “QUALUNQUE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CON IL SOLO FINE DI..."

1. LE «AUTO AI POLITICI» E IL TENTATIVO DI TRASFORMARE GIORGETTI IN UNO SPONSOR

Estratto dell’articolo di Andrea Pasqualetto per il “Corriere della Sera”

[…] Lo scorso 21 aprile, in un’ordinanza precedente a quella eseguita ieri, il gip di Forlì riporta una serie di testimonianze e intercettazioni dalle quali emerge la preoccupazione di Marcello Minenna […] di non essere riconfermato alla guida dell’Agenzia delle dogane: «Il Pini assicurava che avrebbe interceduto personalmente presso l’onorevole Giorgetti (all’epoca, luglio 2020, non era ministro, ndr )».

[…] Minenna […] Si era affidato a Pini promettendogli favori che i magistrati hanno letto come prezzo della corruzione. […]

[…] Il dg parla con diversi «esponenti politici e/o alti rappresentanti delle istituzioni» […] e assicura la «dazione di auto di rappresentanza che erano in carico all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli».

Il fatto di assegnare i mezzi era stato oggetto, il 18 ottobre 2022, di una nota del Mef nella quale si sottolineava chiaramente la «non conformità di tale usanza» introdotta da Minenna «di concedere gratuitamente, senza aste pubbliche, auto anche di grossa cilindrata ad esponenti politici e/o alti rappresentanti delle istituzioni».

[…] In un appunto della polizia giudiziaria del 4 maggio scorso, tra il 2020 ed il 2022, Minenna assegnando le auto «in violazione di qualunque normativa di riferimento e con il solo fine di accrescere la propria personale sfera di influenza su esponenti politici e/o alti rappresentanti delle istituzioni, ha consegnato svariate macchine confiscate dall’Agenzia come se fossero suoi beni personali». Senza aste pubbliche queste assegnazioni sono «illegittime e produttive di rilevante danno erariale per l’amministrazione pubblica». […]

LO YACHT, LE DIVISE E LA PALESTRA IN UFFICIO IL POTENTE CHE SURFAVA TRA I 5S E LA DESTRA

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per “la Repubblica”

L’ossessione per il potere, dietro l’autodefinizione di civil servant. Così sfrenata, la smania di Marcello Minenna, da non lasciare nulla al caso. Perché nella spericolata parabola dell’ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, [...] tutto può essere funzionale ad aggiungere un tassello in più al disegno dell’autocelebrazione. E tutto, perciò, deve essere posseduto. Soprattutto amministrato.

A iniziare dalla cura del corpo, immagine emblematica di quel culto della persona coltivato giorno per giorno. Per questo nell’estate del 2016, fresco di nomina ad assessore al Bilancio della Giunta grillina guidata da Virginia Raggi, pretese e ottenne di ricavare una mini palestra dentro i suoi uffici. E la maniacalità per i particolari trovò sfogo in una barra appesa a una porta per tirarsi su e provare a scolpire gli addominali.

Restò poco o nulla di quell’esperienza, la prima avventura politica per il manager laureato alla Bocconi, che fino ad allora si era diviso tra la multinazionale Procter & Gamble e la Consob. Fu l’allora capo politico dei 5 stelle Luigi Di Maio a volerlo a fianco della sindaca.

Ma l’idillio [...] durò appena settanta giorni, prima dell’addio furibondo, condito da una lettera velenosa contro la nomina di Salvatore Romeo a capo segreteria [...]. Ma il destino di Minenna è rimasto legato ai 5 stelle tanto che nel 2019 arrivò a sfiorare la nomina a presidente della Consob, preferito al fotofinish a Paolo Savona.

[...] la spinta non si è fatta attendere quando si è trattato di resettare le agenzie fiscali. Serviva un uomo di fiducia, ai grillini. E Minenna era l’uomo giusto per il posto giusto: le Dogane. Chiamato [...] a rendere visibile un lavoro che tradizionalmente è poco esposto perché delicato. E lui [...] non se l’è fatto ripetere due volte. Il trasloco a piazza Mastai, nel centro di Roma, trasformato in una missione napoleonica, con tanto di loghi in marmo sui muri dei suoi uffici.

Le spese folli, come quei 21 milioni di euro spesi per tirare a lucido i dodicimila dipendenti [...], dai giubbotti ai pantaloni, passando per felpe, stivaletti e maglioni. E poi distintivi e stellette, per elevare la “sua” creatura.

Soldi pubblici, soprattutto soldi sprecati. [...] E poi la storia dello yacht sequestrato e poi restaurato con il logo delle Dogane: spesa, 200mila euro. L’imbarcazione senza aver percorso un miglio è stata in seguito assegnata alla Guardia di Finanza. Mentre lui, [...] a gennaio ha trovato rifugio in Calabria, nella squadra del governatore forzista Roberto Occhiuto. Assessore all’Ambiente, questa volta. [...]

