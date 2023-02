PALLONE D’ACHILLE – COME MAI SONO SPUNTATE TUTTE 'STE “MONGOLFIERE” SPIA CINESI? DOPO IL PRIMO "OGGETTO NON IDENTIFICATO" IL 4 FEBBRAIO, GLI AMERICANI HANNO RIPROGRAMMATO I RADAR, E SI SONO ACCORTI CHE L’OPERAZIONE DI SPIONAGGIO DI PECHINO ERA MOLTO AMPIA – L’ULTIMO VELIVOLO AVEVA UNA STRANA FORMA OTTAGONALE E IL CAPO DELLA DIFESA AEROSPAZIALE AMERICANA HA DETTO DI "NON POTER ESCLUDERE" CHE SI TRATTI DI UN UFO. MA È SOLO UNO SPECCHIETTO PER GLI ALLOCCONI: NON POSSONO AMMETTERE CHE I CINESI HANNO UNA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA

1. USA, OGGETTO ABBATTUTO SOPRA CANADA È PALLONE METALLICO'

(ANSA) - L'oggetto volante non identificato abbattuto sabato sopra i cieli canadesi era un "piccolo pallone metallico con un carico legato sotto di esso". Lo rivela una nota del Pentagono inviata oggi al Congresso e di cui la Cnn ha preso visione. In precedenza l'oggetto era stato descritto, anche dal governo canadese, come di forma cilindrica.

Nella nota i funzionari parlano anche di quelli distrutti sopra l'Alaska e sul lago Huron, in Michigan. Del primo scrivono che "dopo l'impatto è sceso lentamente verso il mare", l'altro viene descritto come "grande quanto una piccola automobile", quindi molto piu' piccolo del pallone-spia cinese.

2. PALLONE-SPIA: PENTAGONO, RECUPERATA PARTE SIGNIFICATIVA RELITTI

(ANSA) - Una parte "significativa" dei detriti del pallone-spia cinese caduta al largo della South Carolina dopo essere stato abbattuto dagli Stati Uniti è stata recuperata. Lo riferisce un funzionario del Pentagono alla Cnn.

Tra i detriti recuperati da una nave di salvataggio grazie a una gru. arrivata nella zona venerdì, c'è anche parte del carico sotto al pallone, del peso di circa una tonnellata. Secondo il funzionario della Difesa, adesso gli elementi saranno consegnati all'Fbi per ulteriori analisi. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, aveva dichiarato che era stata raccolta "una discreta quantità di detriti" dal pallone-spia cinese abbattuto il 4 febbraio.

3. CNN, PRIMO MISSILE LANCIATO HA MANCATO OGGETTO VOLANTE MICHIGAN

(ANSA) - Il primo missile lanciato da un jet F-16 Usa contro l'oggetto volante sul lago Huron, nel Michigan, non ha colpito l'obiettivo. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Il Pentagono e la Casa Bianca non hanno confermato, ma il comandante del North American Aerospace Defense Command (Norad), il generale Glen VanHerck, aveva spiegato ieri che l'abbattimento dell'obiettivo "era stato difficile a causa delle sue piccole dimensioni". Non è chiaro dove sia caduto il missile che ha mancato l'obiettivo.

4. «OGGETTI MISTERIOSI» E QUEI PALLONI NEI CIELI A COSA SPARANO GLI USA

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

A che cosa stanno sparando ormai con cadenza quotidiana gli aerei da caccia della U.S. Air Force nel cielo sopra l’America? Non ha ancora una risposta chiara neanche il Pentagono. Sappiamo solo che tre «oggetti non identificati», senza nazionalità e scopi apparenti, sono stati abbattuti tra venerdì e domenica, dopo il pallone-spia cinese fatto esplodere con un missile il 4 febbraio.

«Oggetti e palloni»

«Gli ultimi tre, li abbiamo chiamati “oggetti” e non palloni per una ragione», ha detto il generale Glen VanHerck, capo del Norad, la difesa aerospaziale americana. Quando una cronista gli ha chiesto se dietro il mistero di questi avvistamenti seriali possano esserci presenze extraterrestri, l’ufficiale ha risposto: «Non escludo niente a questo punto. Lascio il compito alla nostra intelligence e al controspionaggio».

E subito, il Consiglio per la sicurezza nazionale ha escluso la possibilità che l’Air Force abbia buttato giù visitatori alieni: «È roba fabbricata su questa nostra terra». Il New York Times ha evocato in un titolo il termine Ufo, che significa «Unidentified flying object». Il National Security Council rassicura che li identificherà e «non ci sono altre tracce di oggetti nel nostro spazio aereo».

[…] Droni e palloni di vario genere sono utilizzati per ricognizione ormai di routine. Servono a catturare informazioni, disturbare le difese dell’avversario, metterle alla prova. La realtà può essere semplice e banale: il Norad ha ammesso di essere stato preso in contropiede dal pallone-spia cinese, almeno altri quattro erano già passati sui cieli americani, tre ai tempi di Trump e uno all’inizio della presidenza Biden. «Erano stati sottovalutati».

Scoperta l’operazione di intelligence («Pechino ha costituito una flotta di palloni», dice la Casa Bianca) il Norad ha riprogrammato i suoi radar per individuare «oggetti molto, molto piccoli e a bassa velocità». Ecco spiegati nuovi avvistamenti.

[…] Il mese scorso il Pentagono aveva presentato al Congresso un rapporto dell’intelligence che dal 2021 aveva registrato «366 casi non spiegati», dei quali 163 erano stati in seguito identificati come palloni e 26 come droni. Due «incidenti» erano avvenuti sopra basi militari degli Stati Uniti e secondo gli analisti del Pentagono erano «esempi di tecnologia aerea avanzata, probabilmente sviluppati in Cina». […]

I palloni aerostatici sembravano dinosauri di un’altra era. Ora sembrano strumenti della nuova sfida per lo spionaggio e il controllo del near space , lo «spazio vicino» tra la superficie della terra e l’orbita bassa. Si tratta di una fascia tra i 20 e i 40 chilometri di altezza, sopra le quote raggiunte dagli aerei civili e da quasi tutti i jet militari, ma sotto le orbite dei satelliti. […]

5. LA GUERRA DEI PALLONI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Washington e Pechino si muovono sul filo dell'equilibrio fra l'escalation e la distensione con scambi di accuse reciproche sul disinvolto uso di palloni-spia e tentativi di riallacciare il dialogo ai massimi livelli.

Dapprima lo scambio al vetriolo con la Cina che accusa gli Usa di aver fatto volare nel 2022 ben 10 mongolfiere hi-tech nello spazio aereo cinese: «L'America dovrebbe riflettere bene prima di accusare», dice un portavoce Wang Wenbin. Segue a stretto giro la risposta statunitense: «Tutte falsità». Quindi l'affondo: «È la Cina a gestire un programma di spionaggio per raccogliere dati di intelligence tramite mongolfiere. Un programma connesso all'Esercito che ha portato a violare la sovranità degli Stati Uniti e di oltre 40 altre nazioni in cinque Continenti». La risposta Usa sarà affidata a Jake Sullivan che coordinerà il lavoro delle varie agenzie per elaborare una nuova policy.

Se la "Guerra fredda dei palloni" prende forma nei cieli, a terra si tenta di riannodare il filo della discussione con Pechino. L'agenzia Bloomberg ha riferito dei tentativi di organizzare a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel weekend, un incontro fra Antony Blinken e l'omologo cinese Wang Yi. […] Il faccia a faccia resta possibile,«ma non confermato» spiegano fonti diplomatiche che sottolineano comunque che se il colloquio non dovesse esserci in Baviera resta comunque il G20 dei ministri degli Esteri in India in marzo un luogo ad hoc per spiegazioni fra i leader.

Nel tentativo di tenere la situazione sotto controllo, Washington sottolinea che le comunicazioni con Pechino sono costanti, i canali sono aperti, e al diniego cinese alla telefonata partita dall'ufficio di Lloyd Austin al Pentagono non si dà gran peso. Il viaggio di Blinken resta rubricato sotto la dicitura "posticipato". Si farà quando – spiega Wendy Sherman – le condizioni saranno più proficue. […]

