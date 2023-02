PALLONI GONFIATI – IL PRESIDENTE AMERICANO, JOE BIDEN, RIVENDICA L’ABBATTIMENTO DEL PRIMO VELIVOLO SPIA CINESE CHE VOLAVA SUI CIELI AMERICANI, MA AGGIUNGE: “NON INTENDO SCUSARMI” – POI PROVA A RIDIMENSIONARE LA VICENDA, INSUFFLANDO LE TESI COMPLOTTARE SUGLI UFO, IN MERITO AI TRE "OGGETTI NON IDENTIFICATI" COMPARSI E DISTRUTTI SUCCESSIVAMENTE: “NON SAPPIAMO ANCORA COSA SIANO...” - VIDEO

1. IL PALLONE CINESE NON ERA PER SPIONAGGIO BIDEN: "MA NON CHIEDO SCUSA A PECHINO"

Estratto dell’articolo di Alb. Sim. per “La Stampa”

JOE BIDEN

Il presidente americano Joe Biden rompe il silenzio sul "balloon-gate" e in un breve discorso dall'Auditorium della Casa Bianca rivendica la decisione di aver fatto abbattere il pallone-spia cinese, ma ribadisce di non voler guastare i rapporti con Pechino e auspica un colloquio a breve con il presidente Xi Jinping anche se non intende «scusarsi».

Biden è stato quasi costretto a esporsi in prima persona dai repubblicani al Congresso ma anche da diversi democratici che lo invitavano a rassicurare gli americani. L'Amministrazione avrebbe voluto invece ridimensionare la vicenda del pallone spia ma soprattutto quella dei tre oggetti non identificati abbattuti per tre giorni di fila da venerdì a domenica su Alaska, Yukon e sopra il Lago Huron

PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO NEGLI USA

«Non sappiamo ancora cosa siano i tre oggetti volanti avvistati e abbattuti la scorsa settimana ma al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina», ha detto il presidente spiegando la decisione di ricorrere ai missili dell'Air Force perché «rappresentavano un pericolo per il traffico aereo». […]

2. BIDEN: «GLI ULTIMI NON ERANO OGGETTI-SPIA»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

joe biden

[…] La «grande cautela» nei confronti dei tre oggetti è stata dettata dalla bassa quota rischiosa per i voli civili e dal fatto che all’inizio era impossibile escludere che vi fossero strumenti di spionaggio. Restano delle domande aperte: l’intelligence Usa aveva monitorato il volo del pallone-spia da Hainan in Cina verso Guam, la rotta sarebbe stata deviata dai venti; a quel punto non è chiaro se gli operatori cinesi abbiano approfittato del sorvolo di una base chiave in Montana o fallito nell’usare i meccanismi di autodistruzione, ma di certo è mancata la comunicazione Usa-Cina.

Biden ha sottolineato di non credere che ci sia un «improvviso aumento» di oggetti volanti non identificati nello spazio aereo Usa, ma ha riconosciuto che servono protocolli più chiari per gestirli. Saranno messe a punto linee guida classificate, che condividerà con il Congresso.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan guiderà un team interministeriale per condurre un inventario, migliorare le capacità di localizzarli e aggiornare le regole per il loro lancio e mantenimento da parte di privati. Il segretario di Stato Antony Blinken lancerà uno «sforzo diplomatico globale per regolamentare questo spazio finora privo di norme».

pallone spia cinese - meme di osho

Nel rapporto con la Cina, la Casa Bianca mira a calmare le tensioni, per evitare che la competizione tra democratici e repubblicani su chi è più «duro» con Pechino, rispecchiata da simili dibattiti in Cina, avvicini le due potenze ad un conflitto. Biden ha annunciato sanzioni contro sei aziende cinesi legate alla produzione di palloni-spia; Pechino ha comunicato misure contro due contractor della difesa Usa. Ma «i rapporti tra i nostri diplomatici continueranno», ha detto Biden alla vigilia di un possibile incontro tra Blinken e il suo omologo cinese Wang Yi a Monaco.

