4 nov 2023 15:30

LO PALO RESTA AL PALO! MILANO AFFONDA, IL SEVESO ESONDA E LUCIA LO PALO, PRESIDENTE IN QUOTA FRATELLI D'ITALIA DELL'AGENZIA REGIONALE AMBIENTALE DELLA LOMBARDIA (REGIONE TRA LE PIÙ INQUINATE D'ITALIA) VA IN TV A DICHIARARE CHE NON CI SONO CAMBIAMENTI CLIMATICI. SENZA LAUREA, SI METTE A FILOSOFEGGIARE SULLA DISTINZIONE TRA INQUINAMENTO INDUSTRIALE E CAMBIAMENTO CLIMATICO CHE "ESISTE DA ÈRE GEOLOGICHE". SARÀ CONTENTA SORA GIORGIA MELONI CHE L'AVEVA CANDIDATA CON FDI A BRESCIA...