[…] Il […] ministro per la Protezione civile e il Mare, Nello Musumeci, ospite di Forum all'AdnKronos […]- "Al governo do il voto di 7-8. […] ha dovuto affrontare mille situazioni difficili, alcune previste altre no e credo che il voto più alto lo si debba alla politica estera. Il punto debole del centrodestra in campagna elettorale - ricorda - sembrava essere la non credibilità […] nel rapporto con le potenze economiche non soltanto europee ma occidentali".

"In termini di credibilità internazionale - sottolinea - Meloni ha acquistato ampio consenso perché mostra determinazione, fermezza, libertà di giudizio e questo è il primo essenziale punto critico che il governo ha saputo superare".

[…] "Davanti a noi - non nasconde Musumeci - ci sono altre criticità come quelle finanziarie, per la pesante eredità ricevuta dai precedenti esecutivi, ma io sono ottimista. E dico che a questo governo non c'è alternativa e non credo ci sia bisogno del rimpasto". Tuttavia, afferma, "è il capo del governo che decide le sostituzioni, sarà lei a dover dire l'ultima parola, ma non credo ci siano valide ragioni per un rimpasto".

[…] "Voci sullo spread che sale e difficoltà del governo Meloni? Sembra di stare ai tempi di Monti, o meglio al tempo delle condizioni che determinarono l'avvento del governo Monti che fu una pagina meno felici della storia repubblicana, dice Musumeci.

"Lo spread è un elemento contingente, guai se un governo dovesse scrivere la propria agenda su quanto avviene nella finanza internazionale -aggiunge- . Noi riteniamo che ci sia un tentativo della sinistra di mettere in difficoltà il governo, che viene temuto per la fermezza del suo leader e per il consenso diffuso che conquista non solo in Italia". "Possiamo guardare ai prossimi cinque anni", assicura.

[…] La costruzione del ponte che attraverserà lo Stretto di Messina? "Il dossier è seguito da Matteo Salvini, da siciliano posso assicurarle che da sempre ho auspicato la realizzazione del Ponte sullo Stretto, oggi è il Ponte dell'Europa, è una necessità in un Mediterraneo che cambia, il meridione è l'ideale base logistica per le merci, per la movimentazione delle persone e per la strategia energetica". "Che la data dei cantieri possa essere il 2024 lo voglio sperare, ma se si dovesse attender ancora un anno non mi strapperei i capelli, dopo averne attesi 120", conclude.

[…] Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare è poi tornato sul decreto Campi Flegrei: ''Evitiamo le polemiche - dice - ho grande rispetto per tutti i colleghi presidenti di Regione, mi fa piacere che il provvedimento sia stato apprezzato dal presidente della Regione Campania, dall'assessore alla protezione civile e dal sindaci che ricadono lì.

Ci vorrà più denaro? Ma intanto l'ottimo è nemico del buono, cominciamo con quello che siamo riusciti a mettere assieme anche senza il concorso di altre istituzioni''. Musumeci ha chiarito: ''Ho ascoltato una dichiarazione del presidente della Regione De Luca che ha detto 'è un buon provvedimento, è un buon decreto, Musumeci sta lavorando bene'. Altro ragionamento è la mancata partecipazione della Regione al concorso della spesa. Il che non blocca la nostra azione che va avanti. Spiega il presidente De Luca che loro non partecipano perché a suo avviso lo Stato non avrebbe assicurato le risorse legate al fondo di coesione e al Fsc - ha detto il ministro - Sono due argomenti diversi''.

[…] Sul sistema It-Alert ''contiamo di completare la fase di sperimentazione entro l'anno per poter correggere eventuali incongruenze che dovessero emergere'', ha annunciato. ''Non è che It-alert diventerà il salvavita ma sarà uno dei tanti strumenti che il cittadino avrà per essere avvisato di una condizione di allerta in previsione di un rischio che potrebbe verificarsi ma anche no'', ha aggiunto.