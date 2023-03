DAGOREPORT! - SANREMO, CUTRO, CASAL DI PRINCIPE: E’ GELO TRA MELONI E MATTARELLA. SE LA MUMMIA SICULA HA COPERTO I “BUCHI” DI GIORGIA, DALL’ALTRA HA RAGIONE LA DUCETTA A LAMENTARSI DEL CLIMA OSTILE NEI SUOI CONFRONTI DA PARTE DI CONSIGLIERI DI MATTARELLA - DOMANI AFFRONTERÀ IL CONSIGLIO EUROPEO E LA PREMIER AVREBBE UN GRAN BISOGNO DI SERGIONE. CON I MANDARINI DELL’UNIONE EUROPEA, LE COSE NON VANNO PER NIENTE BENE - GIÀ CRESCE IL FERMENTO TRA I GIORNALISTI PER LA CONFERENZA STAMPA CHE TERRÀ A BRUXELLES LA MELONI: NEL MIRINO C’È MARIO SECHI…