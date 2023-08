PANZA & PONZA – IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, HA PASSATO L’ULTIMO WEEKEND DI LUGLIO A PONZA, E SU INSTAGRAM RINGRAZIA TUTTI, SOPRATTUTTO I CARABINIERI CHE LO HANNO SCORTATO: “SONO RIUSCITI A GESTIRE LA MIA PRESENZA INGOMBRANTE, CON UNA PRESENZA TALMENTE DISCRETA E PROFESSIONALE, DA FARMI SENTIRE LIBERO E SOLO”. GIUSTO IL TEMPO DI RIENTRARE ED È TORNATO SUBITO LO STRESS: TRE GIORNI DOPO È SCOPPIATO IL BUBBONE DEL PRESUNTO DOSSIER, PARTITO DA UNA SUA DENUNCIA…

CROSETTO, MINISTRO DELLA DIFESA, A PONZA PER LA PRIMA VOLTA: FINE SETTIMANA DI RELAX CON LA SCORTA DEI CARABINIERI

Da www.corriere.it

«Debutto» a Ponza per il ministro della Difesa Guido Crosetto, in vacanza con la moglie Gaia: sui social il politico di FdI ha raccontato di aver passato due giorni «fantastici», definendo Ponza, che visitava per la prima volta, «isola di una bellezza incredibile». Aggiungendo «un grazie infine ai Carabinieri dell’isola e di Formia, al comandante di stazione e di compagnia: sono riusciti a gestire la mia presenza ingombrante, con una presenza talmente discreta e professionale, da farmi sentire libero e solo».

In questo fine settimana, con Gaia, abbiamo scoperto alcune persone che si sono dimostrate con noi straordinariamente gentili, amichevoli, disponibili, trasformando due giorni in un’esperienza fantastica: Francesca, Giuseppe, Gennarino, Umberto, colonne portanti dell’economia ponzese e grandi professionisti;

Luca, Laura, Pierroberto, Lucia ponzesi onorari per amore dell’isola; la famiglia "Pallone", che ci ha aperto casa e tavola, come fossimo amici da sempre, come si faceva solo un tempo lontano. Grazie al mitico Filippo che mi ha trascinato per la prima volta in vita mia a Ponza, isola di una bellezza incredibile. Un grazie infine ai Carabinieri dell’isola e di Formia, al comandante di stazione e di compagnia: sono riusciti a gestire la mia presenza ingombrante, con una presenza talmente discreta e professionale, da farmi sentire libero e solo.

