PAPA FRANCESCO ARRIVA A SORPRESA ALLA CAMERA ARDENTE ALLESTITA IN SENATO PER GIORGIO NAPOLITANO: SI TRATTA DELLA PRIMA VOLTA CHE UN PONTEFICE VARCA LA SOGLIA DI PALAZZO MADAMA – BERGOGLIO HA LASCIATO IL MESSAGGIO: “UN GRANDE UOMO, SERVITORE DELLA PATRIA” – IL PRIMO AD ARRIVARE IN SALA NASSIRIYA È STATO MATTARELLA SEGUITO DA GIORGIA MELONI, MARIO DRAGHI, ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE, DIVERSI PARLAMENTARI E POLITICI, DA MARIO MONTI A PAOLO GENTILONI - MARTEDI I FUNERALI LAICI DI STATO… - VIDEO

Papa Francesco a sorpresa alla camera ardente in Senato allestita per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, “un grande uomo, servitore della patria", il messaggio del Pontefice lasciato su un foglio nel libro delle presenze. Il Bergoglio si è fermato in un lungo momento di raccoglimento davanti al feretro che resterà nella sala Nassiriya fino a domani alle 16. “È la prima volta che il Santo padre ha varcato la soglia di Palazzo Madama, lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e, come mi ha detto, a tutta l'Italia", le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il primo ad arrivare è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, la premier Giorgia Meloni e Mario Draghi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, diversi parlamentari e politici, da Mario Monti a Paolo Gentiloni. Martedì i funerali laici di Stato nell’Aula della Camera.

