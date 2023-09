LA PARABOLA DECLINANTE DI PUTIN: DA LEADER RISPETTATO E TEMUTO A CAPO-BANDA DEI PUZZONI INTERNAZIONALI – "MAD VLAD" OSPITERÀ A MOSCA KIM JONG-UN: IL DITTATORE NORDCOREANO ANDRÀ IN VISITA IN RUSSIA PER DISCUTERE DI ARMI, DI CUI MOSCA HA UN DISPERATO BISOGNO. ISOLATO DALLE SANZIONI, CHE NON GLI PERMETTONO DI IMPORTARE TECNOLOGIE BELLICHE PIÙ AVANZATE, LO ZAR È COSTRETTO A FIDARSI DEGLI STATI CANAGLIA: PRIMA L'IRAN (CHE GLI FORNISCE I DRONI), E ORA LA COREA...

CICCIO KIM PUTIN

1. CASA BIANCA CONFERMA POSSIBILE INCONTRO KIM-PUTIN

(ANSA) - Dopo le rivelazioni dei media americani, anche la Casa Bianca conferma un possibile incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin. "Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente", ha ricordato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson. "Abbiamo informazioni secondo cui Kim Jong Un si aspetta che queste discussioni continuino e includano un impegno diplomatico a livello di leader in Russia".

KIM JONG UN VLADIMIR PUTIN

2. «KIM JONG UN IN VISITA IN RUSSIA ENTRO FINE MESE»

Da “Avvenire”

l leader nordcoreano, Kim Jong Un, secondo fonti del «New York Times», prevede di recarsi in visita in Russia questo mese. Mosca cerca nuove armi per la sua guerra in Ucraina e una delegazione nordcoreana è andata di recente in Russia in treno per pianificare la missione di Kim.

VLADIMIR PUTIN KIM JONG UN

Un segnale di un possibile avvicinamento fra i due regimi. Un altro segnale in questo senso è la notizia, fatta trapelare da un sito legato al’intelligence sudcoreana, secondo cui il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva proposto, all’inizio di quest’anno durante un meeting con il dittatore nord coreano Kim Jong Un, una esercitazione navale congiunta assieme alla Cina.

PUTIN E KIM JONG IL vladimir putin