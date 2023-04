20 apr 2023 12:48

LA PARABOLA DI LULA: DA PALADINO DEI PROGRESSISTI DI MEZZO MONDO A VASSALLO DI PUTIN E XI JINPING – IL PRESIDENTE BRASILIANO È STATO SCARICATO DA TUTTI: GLI AMERICANI, CHE PURE LO AVEVANO APPOGGIATO IN FUNZIONE ANTI-BOLSONARO, LO ACCUSANO DI “RIPETERE LA PROPAGANDA DI RUSSIA E CINA”, E I MOLTI SINISTRATI CHE LO HANNO SOSTENUTO IN GIRO PER IL MONDO SONO IN IMBARAZZO PER LE SUE MOSSE – IL DISBOSCAMENTO DELL’AMAZZONIA E IL FEDELISSIMO CHE ORIENTAVA I VANDALI A BRASILIA…