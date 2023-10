LA PARABOLA DEGLI USA: DA POLIZIOTTI DEL MONDO A SANZIONATORI – GLI STATI UNITI NON HANNO IMPARATO LA LEZIONE UCRAINA: PENSANO DI COLPIRE HAMAS SANZIONANDO 10 MEMBRI. LE MISURE COLPISCONO ANCHE COLORO CHE FINANZIANO IL GRUPPO TERRORISTA A GAZA, IN SUDAN, TURCHIA, ALGERIA E QATAR – LA SEGRETARIA AL TESORO, YELLEN: “PRENDIAMO DECISIONI RAPIDE E RISOLUTE” (E ANCHE INUTILI)

GLI STATI UNITI SANZIONANO 10 MEMBRI DI HAMAS

janet yellen

(ANSA) - Gli Stati Uniti sanzionano 10 membri di Hamas. Lo comunica il Tesoro americano, sottolineando che che le sanzioni colpiscono anche coloro che partecipano al finanziamento del gruppo a Gaza, in Sudan, Turchia, Algeri e Qatar.

Le sanzioni, spiega il Tesoro americano, puntano a sradicare le fonti di entrate di Hamas. "Prendiamo decisioni rapide e risolute per prendere di mira i finanziatori di Hamas dopo il suo brutale attacco ai civili israeliani", afferma il segretario al Tesoro Janet Yellen, sottolineando che il Tesoro americano ha una lunga tradizione nel "distruggere in modo efficace, il finanziamento del terrore. Non esiteremo a usare gli strumenti contro Hamas"

strage ospedale di gaza video esercito israeliano che accusa hamas

MO: YELLEN, 'USA COLPIRANNO FINANZIATORI E INTERMEDIARI HAMAS'

(Adnkronos) - segretaria Tesoro americana Yellen, 'azioni rapide e incisive per rintracciare, congelare e sequestrare asset, di concerto con alleati e partner'

"Gli Stati Uniti adotteranno azioni rapide e decisive per colpire i finanziatori e intermediari finanziari di Hamas in seguito al suo brutale e incosciente massacro di civili israeliani, tra cui anche bambini". Lo ha dichiarato oggi la segretaria del Tesoro Usa Janet L. Yellen in un comunicato ufficiale.

YELLEN BIDEN 3

"Il Tesoro statunitense ha alle spalle una lunga storia di efficace disarticolazione delle risorse finanziarie terroristiche e non esiteremo a usare tutti i mezzi a nostra disposizione contro Hamas", ha aggiunto Yellen"Continueremo a prendere tutte le misure necessarie a bloccare la capacità dei terroristi di Hamas di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele. Queste comprendono anche l'imposizione di sanzioni e il coordinamento con gli alleati e i partner per rintracciare, congelare e sequestrare qualsiasi asset collegabile ad Hamas nelle loro giurisdizioni".

il video che dimostrerebbe che il razzo che ha colpito l ospedale al alhi e di hamas

L'iniziativa annunciata dal Dipartimento del Tesoro colpisce esponenti che gestiscono asset in un portafoglio di investimenti segreto di Hamas, un intermediario finanziario con sede nel Qatar con stretti legami con il regime iraniani, un comandante chiave di Hamas e un operatore di valute virtuali di Gaza.

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 13 BIDEN YELLEN bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 12 video di hamas simulazione attacco a israele 12 soldatesse israeliane uccise da hamas civili morti in israele 6