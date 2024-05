IL PARADOSSO DI PUTIN: VUOLE DENAZIFICARE L’UCRAINA MA POI ASSOLDA I PEGGIO NAZISTELLI D’EUROPA – TRA GLI UFFICI PERQUISITI A BRUXELLES NEL “MOSCA-GATE” C’È QUELLO DI GUILLAUME PRADOURA: EX CAPO DI GABINETTO DEL TEDESCO DI AFD MAXIMILIAN KRAH, E ORA COLLABORATORE DELL’OLANDESE MARCEL DE GRAAF, È ACCUSATO DI AVER ADESCATO E PAGATO EUROPARLAMENTARI PER DIFFONDERE PROPAGANDA RUSSA ATTRAVERSO IL SITO “VOICE OF EUROPE” – LA FOTO ANTISEMITA CHE PORTÒ MARINE LE PEN A CACCIARLO (E KRAH AD ASSUMERLO)

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per “la Repubblica”

maxiilian krah

Non si placa la bufera intorno allo spitzenkandidat dell’Afd Maximilian Krah e ai parlamentari sovranisti a Bruxelles che negli anni scorsi hanno coltivato rapporti piuttosto disinvolti con la Russia. Ieri gli uffici della capitale belga e di Strasburgo di Guillaume Pradoura, ex capo di gabinetto del più controverso esponente dell’ultradestra tedesca e ora collaboratore dell’europarlamentare olandese di estrema destra Marcel de Graaff, sono stati perquisiti dalla procura belga nell’ambito delle indagini su Voice of Europe , il sito filorusso dell’oligarca putiniano Viktor Medvechuk chiuso d’imperio nelle scorse settimane.

GUILLAUME PRADOURA IN UNA POSA ANTISEMITA SUI SOCIAL

Pradoura è un personaggio inquietante, assurto agli onori della cronaca già nel 2019, quando era stato cacciato in malo modo dal Rassemblement national di Marine Le Pen. Una foto lo aveva immortalato mascherato da ebreo ultraortodosso e con le mani ad artiglio, come nell’iconografia nazista.

Le Pen lo aveva espulso, ma Maximilian Krah lo aveva assunto un nanosecondo dopo […]. Uno di numerosi scontri tra Le Pen e Krah, culminati nell’allontanamento dagli Identitari, una settimana fa.

[…] secondo la procura belga, Pradoura non è solo un antisemita. Le perquisizioni sono scattate per il sospetto di «corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale» e per «indizi di un’operazione russa», hanno fatto sapere ieri. Alcuni membri del Parlamento europeo sarebbero stati «adescati e pagati» per diffondere propaganda russa attraverso il sito Voice of Europe , secondo i magistrati. E Pradoura avrebbe avuto «un ruolo importante» […].

MARCEL DE GRAAFF

Gli inquirenti avrebbero intercettato passaggi di denaro sospetti nell’entourage di Krah. In una telefonata, il suo collaboratore cinese Jian Guo - arrestato nelle settimane scorse con l’accusa di essere una spia di Pechino - avrebbe comunicato alla moglie che Pradoura aveva dato circa 20mila euro a Krah. […] Ma non è chiaro se quei 20mila euro fossero legati ai rapporti […] con Voice of Europe o altre vicende. Interpellato dai media tedeschi, lo spitzenkandidat dell’Afd ha ammesso di aver ricevuto soldi da Pradoura. Ma per «affari privati».

MARCEL DE GRAAFF

maxiilian krah