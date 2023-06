IL PARADOSSO DEL TAGLIO DEI PARLAMENTARI GRILLINO: LA CAMERA DEI DEPUTATI SPENDE PIÙ PER PENSIONI E VITALIZI CHE PER GLI STIPENDI – PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, NEL BILANCIO DI MONTECITORIO LA SPESA PREVIDENZIALE È PIÙ ALTA DI QUELLA CHE SERVE A PAGARE DIPENDENTI E INDENNITÀ – COLPA SOPRATTUTTO DELLA SFORBICIATA AI DEPUTATI, VOLUTA A TUTTI I COSTI DAL MOVIMENTO 5 STELLE, E CHE SI È RIVELATA SOLO UNA BANDIERINA POPULISTA: LA CAMERA CONTINUERÀ INFATTI AD AVERE LA STESSA DOTAZIONE DI PRIMA (943,16 MILIONI DI EURO L’ANNO)

Estratto dell’articolo di Franco Bechis per www.open.online

referendum taglio parlamentari

La Camera dei deputati è diventata un pensionato, sia pure d’oro. Per la prima volta nella sua storia infatti fra il 2022 e il 2023 la spesa per pensioni e vitalizi ha superato – e non di poco – la spesa per indennità a rimborsi parlamentari e stipendi del personale dipendente o a contratto temporaneo.

Nel bilancio di previsione 2023 approvato dal collegio dei Questori e appena pubblicato dalla Camera in vista della discussione e del voto d’aula la spesa previdenziale sarà di 446,025 milioni di euro a fronte di una spesa complessiva per gli stipendi di 324,235 milioni di euro. Il sorpasso era già avvenuto alla fine del 2022 (414,5 milioni di euro per pensioni e 380,7 milioni di euro per stipendi), ma si è ulteriormente amplificato.

DI MAIO E IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Ha inciso ovviamente in questo rapporto il taglio del numero dei deputati che è scattato proprio in questa legislatura dopo le elezioni del settembre 2022. I deputati erano 630 e ora sono 400, costando quindi assai meno di prima. Tanto che la fine anticipata della legislatura ha consentito un risparmio di spesa 2022 di 10 milioni proprio a quella voce di costo. Nel 2023 la spesa per indennità e rimborsi ai deputati sarà così di 84,05 milioni di euro, contro i 144,92 milioni dell’anno precedente (in cui il taglio ha operato solo da ottobre in poi). Ma cresce, anche grazie ai deputati non più rieletti, la spesa per pensioni e vitalizi: nel 2023 sarà di 147,4 milioni, contro i 133,8 milioni consuntivati nell’anno precedente.

A pesare sui conti previdenziali della Camera sono ancora e soprattutto i vitalizi, il cui taglio di importo si è molto affievolito dopo i ricorsi degli ex parlamentari. […]

MONTECITORIO

Nonostante il taglio dei parlamentari la Camera dei deputati continuerà ad avere la stessa dotazione di prima (943,16 milioni di euro l’anno) e quindi a spendere la stessa somma di quando i deputati erano 630. Un po’ per il boom della spesa previdenziale che si mangia parte considerevole dei risparmi. E poi perché alcuni tagli non sono stati effettuati.

I collaboratori diretti dei deputati sono stati ora regolarizzati con contratti a termine, ma la spesa è triplicata […]. In maniera poco comprensibile anche i finanziamenti pubblici ai gruppi parlamentari sono restati di circa 30 milioni di euro l’anno nonostante abbiano perso 230 loro componenti […]. I costi per la ristorazione non solo non si sono ridotti avendo meno commensali, ma sono passati da 2,095 a 2,360 milioni. Colpa – si dice – dell’inflazione […].

referendum sul taglio dei parlamentari. manifestazione per il no al referendum sul taglio dei parlamentari referendum sul taglio dei parlamentari 2 referendum taglio parlamentari IL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI BY ALTAN referendum taglio parlamentari i seggi elettorali al tempo del coronavirus