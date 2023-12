I PARENTI SONO COME LE SCARPE: PIU’ SONO STRETTI E PIU’ FANNO MALE - MATTEO SALVINI, CHE NON ANDRÀ A RIFERIRE IN PARLAMENTO SUL CASO CHE HA TRAVOLTO IL “COGNATO” TOMMASO VERDINI, HA DECISO DI "PROTEGGERE" LA COMPAGNA, FRANCESCA VERDINI - LA POVERINA DEVE SCIROPPARSI UNA FAMIGLIA NEI GUAI GIUDIZIARI: PRIMA IL PADRE, ORA IL FRATELLO - SALVINI, GRAZIE ANCHE ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI PARLAMENTARI, È PARTITO CON LA SUA COMPAGNA PER UNA BREVE VACANZA: "LEI E' MOLTO PROVATA"

Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

salvini francesca verdini

[…] Matteo Salvini in Parlamento non andrà a riferire come gli chiedono Pd e M5S perché non intende farsi trascinare sul banco degli imputati, […] per una vicenda che ritiene non lo sfiori né come segretario di partito e tantomeno come ministro delle Infrastrutture, visto che l’inchiesta della Procura di Roma su alcune commesse dell’Anas risale al 2022 quando al dicastero di Porta Pia sedeva Enrico Giovannini in un governo di larghe intese, cioè con nomine condivise anche da chi ora va all’attacco.

TOMMASO VERDINI

[…] Fin qui, però, è battaglia politica, sia pure come conseguenza di inchieste giudiziarie. Niente di particolarmente nuovo per chi da via Bellerio ha visto sollevarsi analoghe tempeste dopo l’arresto di Luca Morisi (padre della «Bestia») e l’apertura del cosiddetto Russiagate.

FRANCESCA VERDINI - MATTEO SALVINI PRIMA DELLA SCALA 2023

Ma in questo caso al leader leghista dà fastidio l’equazione che avversari politici e taluni osservatori stabiliscono tra il suo legame sentimentale con Francesca Verdini e le contestazioni che gli inquirenti muovono al fratello e al padre della sua compagna, come se il sottinteso delle richieste di parlare in Aula fosse che sapesse dei presunti comportamenti disinvolti o, addirittura, che con il suo ruolo offrisse una sorta di copertura a chi voleva oliare i meccanismi degli appalti.

«Matteo in questo momento vuole solo stare vicino a Francesca, provata dai provvedimenti che hanno raggiunto il fratello Tommaso e il padre Denis» racconta chi nelle ultime 24 ore ha avuto modo di scambiare qualche battuta con il ministro.

TOMMASO E DENIS VERDINI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Capodanno arriva quasi provvidenziale perché consente a Salvini, grazie anche alla sospensione dei lavori parlamentari, di potersi dedicare interamente alla compagna in giorni difficili per lei, che pure da anni deve convivere con le disavventure giudiziarie del padre. Ieri mattina a Roma il vicepremier ha lavorato per alcune ore nel suo ufficio e poi è partito con Francesca per una breve vacanza. […]

[…] non è dello stesso avviso Elly Schlein. «Salvini ci risparmi le foto del cenone di Capodanno e ci confermi che verrà a riferire al Parlamento in merito alle gravi vicende di cui leggiamo sui giornali» spiega la segretaria del Pd a Repubblica.. E […] Giuseppe Conte si rivolge a Giorgia Meloni: «Apprendiamo dalla stampa che avrebbe commentato “non è una bella storia”. Se non è una bella storia allora Meloni faccia tre cose: dica a Salvini di venire a riferire in Parlamento[…] ».

salvini e francesca verdini in spiaggia 9 TOMMASO VERDINI salvini e francesca verdini in spiaggia