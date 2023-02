IL PARLAMENTO DI BRUXELLES È DIVENTATO UN CIRCO – OGNI GIORNO ALL’EUROCAMERA QUALCHE ATTIVISTA SI SVEGLIA E SA CHE DOVRÀ FARE CASINO PER FARSI NOTARE. OGGI È TOCCATO A UN GRUPPO DI MANIFESTANTI PRO-OCALAN, CHE HANNO FATTO IRRUZIONE NELL’EMICICLO CON UNA BANDIERA A FAVORE DEL LEADER CURDO URLANDO “LIBERTÀ”. PRESIEDEVA LA SEDUTA L’ITALIANA PINA PICIERNO, COSTRETTA A INTERROMPERE I LAVORI…

attivisti pro ocalan al parlamento europeo 3

(ANSA) - Seduta interrotta all'Eurocamera dopo che alcuni attivisti hanno interrotto il dibattito irrompendo nell'emiciclo con una bandiera a favore di Abdullah Ocalan, urlando e lanciando volantini dalla tribuna stampa.

La vicepresidente Pina Picierno è stata costretta ad interrompere la seduta a causa delle grida che non permettevano il proseguimento del dibattito. Gli attivisti hanno più volte urlato "libertà per il leader curdo Ocalan". Il servizio di sicurezza dell'Eurocamera sta intervenendo per riportare l'ordine, agli eurodeputati è stato chiesto di lasciare l'Assemblea.

pina picierno pina picierno 2 attivisti pro ocalan al parlamento europeo 2 attivisti pro ocalan al parlamento europeo 1 pina picierno 2 attivisti pro ocalan al parlamento europeo 4