1. S&D CAMBIA NOME, VIA 'DEMOCRATICI' SARÀ SOLO 'SOCIALISTI' DIVENTA PSE, CIRCOLARE A DELEGAZIONE SOCIALISTA AL PE PER L'OK BRUXELLES

(ANSA) - Il gruppo dei Socialisti e Democratici all'Eurocamera si prepara a cambiare nome e passare dalla dicitura 'Gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo (Gruppo S&D) a Gruppo del Partito del Socialismo Europeo (Gruppo Pse). Lo si apprende da una nota interna fatta circolare dalla presidente del gruppo, la spagnola Iratxe Garcia Perez, ai delegati.

Il cambiamento, che è ora al vaglio delle relative delegazioni, è parte "di uno sforzo avviato dalla presidente per rendere più semplice e chiara l'identità del partito in vista delle elezioni europee del 2024", spiegano dalla presidenza. Il nome Gruppo Pse era infatti il vecchio nome, cambiato con l'arrivo della delegazione del Pd italiano che inizialmente era parte del gruppo all'Eurocamera ma non parte del Partito socialista europeo.

"Con l'ingresso del Pd nel Pse l'utilizzo di una dicitura diversa per il gruppo rispetto al partito non è più necessaria" spiegano fonti vicine alla presidenza del gruppo, che sottolineano però come la decisione spetti alle sensibilità dei gruppi.

2. FONTI NAZARENO, NOME DEL GRUPPO S&D NON É IN DISCUSSIONE

(ANSA) - Per il Partito Democratico il cambiamento del nome del gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento europeo non è mai stato in discussione. Le indiscrezioni giornalistiche sul presunto sostegno di Elly Schlein a questa ipotesi sono del tutto destituite di fondamento. Lo rendono noto fonti del Nazareno.

