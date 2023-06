IL PARLAMENTO "ABBASSA LE SERRANDE" PER RICORDARE BERLUSCONI (E AL PD E MOVIMENTO 5 STELLE STA BENE) – PER LA SCOMPARSA DEL CAV CAMERA E SENATO HANNO SOSPESO SOLO LE SEDUTE IN CUI È PREVISTA UNA VOTAZIONE, IL RESTO DELLE ATTIVITÀ PROSEGUE: A MONTECITORIO RIPRENDERANNO DOMANI, A PALAZZO MADAMA LUNEDÌ 19 – A DECIDERE LO STOP È STATA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO (DOVE CI SONO I RAPPRESENTANTI DI TUTTI I PARTITI)

bandiere a mezz asta a montecitorio per la morte di silvio berlusconi 1

Nella giornata di martedì 13 giugno, il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi, è sorta una polemica relativa allo «stop di una settimana ai lavori di Camera e Senato» per la scomparsa dell'ex premier. Ma che cosa è stato deciso, esattamente, e da chi?

Quale tipo di lavori non verrà effettuato fino a lunedì?

Le operazioni di voto nelle aule del Parlamento, che sono però solo una parte dei lavori del Parlamento stesso.

Chi ha deciso la sospensione del voto?

Le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato.

Chi si è opposto al nuovo calendario?

Nessuna obiezione è stata sollevata, ne da Pd, né da M5S, né da altri nelle due capigruppo. E la decisione è stata presa di unanime accordo.

Quali attività si sono fermate alla Camera?

Le votazioni sono slittate alla settimana prossima. Le commissioni si sono fermate nella giornata di martedì e rimangono bloccate in quella di mercoledì.

silvio berlusconi al senato 3

E al Senato?

Stop di tutta l’attività per martedì e mercoledì. E dell’Aula per tutta la settimana.

Quando è previsto il ritorno all’attività ordinaria a Montecitorio?

Giovedì 15 - dunque il giorno dopo i funerali di Berlusconi - l’Aula della Camera discuterà quattro mozioni (sull’adeguatezza dei trattamenti previdenziali e sull’importo delle pensioni minime). […]

E a Palazzo Madama?

Al Senato, giovedì è prevista la ripresa delle sedute di commissione. Lunedì 19 riprende invece l’attività in Aula: in anticipo rispetto al consueto appuntamento del martedì. […]

