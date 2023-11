UNA PAROLA DI DISTENSIONE CI VOLEVA - ALTA TENSIONE A MILANO, SALVINI TUONA CONTRO I MANIFESTANTI DEL CORTEO PRO-PALESTINA: “GLI ULTIMI FASCISTI SONO QUELLI CHE ODIANO ISRAELE” - IL CAPITONE DAL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE A FAVORE DI ISRAELE ATTACCA LA SINISTRA “UN PO' CONFUSA”: “FANNO UNA BATTAGLIA PER I DIRITTI LGBT+ E POI DIFENDONO GLI ISLAMICI? IN 6 PAESI AL MONDO ISLAMICI L'OMOSESSUALITÀ PREVEDE LA PENA DI MORTE, A GAZA PREVEDE 10 ANNI DI CARCERE…”

Estratto da repubblica.it

Matteo Salvini dal palco della manifestazione pro-Israele della Lega

"A qualche centinaia di metri da qui c'è un'altra manifestazione di cosiddetti antirazzisti che stanno attaccando Israele 'stato terrorista'.

Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per Milano e che odiano Israele, nostalgici dell'odio e della paura", dice dal palco Matteo Salvini davanti a centinaia di persone in largo Cairoli che partecipano alla manifestazione pro-Israele 'A difesa delle libertà e contro il terrorismo' organizzata dalla Lega.

A poca distanza, infatti, a Porta Venezia, si svolge il corteo pro-Palestina con bandiere e slogan per la liberazione di Gaza e il cessate il fuoco. Anche a Roma sfila un corteo simile contro la guerra e "il genocidio a Gaza perpetrato da Israele".

Per Salvini l'obiettivo è "due popoli, due Stati", ma in pace e "senza bunker. Non ne possiamo più di vedere bimbi e donne che soffrono di qualsiasi luogo, il problema non è l'Islam, è l'estremismo e il terrorismo islamico piaga di questo secolo". Il leader leghista attacca la sinistra “un po' confusa” che “rivendica i diritti.

Ma come fai una battaglia per i diritti Lgbt+ e poi difendi gli islamici? In 6 paesi al mondo islamici l'omosessualità prevede la pena di morte, a Gaza prevede 10 anni di carcere. Questa piazza chiede rispetto dei diritti umani e civili, a Milano, a Gaza, a Tel Aviv. E voi siete la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura.

La paura è il primo risultato che i terroristi portano a casa", commenta ancora dal palco della manifestazione, “una piazza aperta, non militante, non di partito con tante bandiere di Israele, un paese che ha il diritto di esistere senza se e senza ma”, a cui partecipano anche Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia (“Questa solidarietà ci ha profondamente commosso e vi chiediamo di continuare a sostenerci con forza", commenta) il ministro Giuseppe Valditara e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

