È PARTITA LA CACCIA AI VOTI DI NIKKI! – DONALD TRUMP E JOE BIDEN VANNO ALL’ASSALTO DEGLI ELETTORI DELLA HALEY, CHE SI È RITIRATA DOPO LA SCOPPOLA AL SUPER TUESDAY: I LPRIMO LI HA INVITATI A UNIRSI “AL PIÙ GRANDE MOVIMENTO NELLA STORIA DELLA NOSTRA NAZIONE”. IL SECONDO APRE LA PORTA: “C’È POSTO PER LORO NELLA MIA CAMPAGNA” - I SOSTENITORI DELL’EX AMBASCIATRICE PRESSO LE NAZIONI UNITE POTREBBERO VOTARE IL MODERATO BIDEN PUR DI SFANCULARE L’ODIATO ESTREMISTA TRUMP…

TRUMP E BIDEN INVITANO I FAN DI HALEY A UNIRSI A LORO

NIKKI HALEY

(ANSA) - Sia Donald Trump che Joe Biden hanno corteggiato i sostenitori di Nikki Haley, dopo che l'ex ambasciatrice all'Onu ha annunciato il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca. Il tycoon li ha invitati ad "unirsi al più grande movimento nella storia della nostra nazione" ma non ha rinunciato a criticare Haley, sostenendo che "gran parte del suo denaro proveniva dai democratici della sinistra radicale, così come molti dei suoi elettori, quasi il 50% secondo i sondaggi". "Trump ha messo in chiaro che non vuole i supporter della Haley, c'è posto per loro nella mia campagna", ha replicato Biden.

LEADER DEI SENATORI REPUBBLICANI DÀ L'ENDORSEMENT A TRUMP

biden trump

(ANSA) - Anche il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell ha dato il suo endorsement a Donald Trump, con cui ha avuto rapporti burrascosi dopo l'assalto al Capitol. "È assolutamente chiaro che l'ex presidente Trump si è guadagnato il sostegno necessario degli elettori repubblicani per essere il nostro candidato alla presidenza degli Stati Uniti", ha affermato McConnell in una nota dopo il ritiro dalla corsa di Nikki Haley. "Non dovrebbe sorprendere che come candidato avrà il mio sostegno", ha aggiunto.

McConnell aveva detto che avrebbe sostenuto l'eventuale nominee repubblicano e quindi il ritiro della Haley ha fatto cadere l'ultima barriera verso il sostegno a Trump. Ma i due non si parlano da tre anni, dall'assalto al Congresso, e il tycoon ha tentato di cacciare McConnell dalla carica dopo le midterm del 2022. Ora nella nota il leader dei senatori Gop rivendica che lui e Trump hanno "lavorato insieme per realizzare grandi cose per il popolo americano" durante i suoi quattro anni in carica, "tra cui la riforma fiscale che ha potenziato la nostra economia e un cambio generazionale della nostra magistratura federale, soprattutto della Corte Suprema".

SUPPORTER NIKKI HALEY DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY NIKKI HALEY - PRIMARIE REPUBBLICANE IN NEVADA NIKKI HALEY NIKKI HALEY meme sul cane di joe biden pubblicato da trump Nikki Haley - Kiawah Island, South Carolina