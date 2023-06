È PARTITA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE – MATTEO SALVINI RICICCIA LA VECCHIA PROPAGANDA E TORNA A MENARE SULL’EUROPA “DEI BANCHIERI”: “CAMBIARE L’EUROPA SIGNIFICA METTERE NEI POSTI CHIAVE QUALCUNO CHE FACCIA L’INTERESSE DEI LAVORATORI” – L’OBIETTIVO È RUBARE VOTI ALLA DUCETTA, CHE DA PALAZZO CHIGI NON SI PUÒ PERMETTERE TONI COSÌ OSTILI A BRUXELLES. E IL MES? COME PUÒ IL CARROCCIO, PARTENDO DA QUESTE BASI, VOTARE IL FONDO SALVA STATI?

Estratto dell’articolo di Maurizio Tropeano per “la Stampa”

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

Sabato il congresso della Lega in Veneto che ha eletto alla guida del partito Alberto Stefani. Ieri l'elezione per acclamazione di Riccardo Molinari in Piemonte. E prima Giorgia Latini nelle Marche e Jacopo Morrone in Romagna.

A Chivasso Matteo Salvini può iniziare ad archiviare i «sacrifici» pagati dal partito per l'appoggio ai governi Conte e Draghi e lanciarsi nella sfida delle europee con un partito che ha mandato in archivio le fibrillazioni interne. Adesso i militanti non lo salutano più con «un capitano, c'è solo un capitano» ma cantano «c'è un leader, c'è un leader» e lui non li delude e lancia un avviso di sfratto a Christine Lagarde, la presidente della Bce.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

Il vicepremier […] la vede così: «La scelta dell'anno prossimo sarà tra l'Europa dei banchieri e l'Europa dei lavoratori, noi siamo con i lavoratori e non con i banchieri».

Il motivo? «I banchieri stanno guadagnando decine di miliardi di euro e poi dicono con la massima tranquillità: sì è vero quello che stiamo facendo con la Bce con l'innalzamento dei tassi sta danneggiando famiglie e imprese però dobbiamo farlo».

Ecco perché «cambiare l'Europa l'anno prossimo significa anche mettere nei posti chiave non banchieri che rispondono solo all'interesse economico di pochi milionari, ma qualcuno che faccia l'interesse di famiglie e lavoratori».

Ma da Chivasso, […] il leader della Lega non poteva che rilanciare la battaglia per l'autonomia cogliendo però l'occasione per attaccare la segretaria del Pd: «la Carta è di una attualità straordinaria. Mi piacerebbe che anche una collega segretaria di partito che dovrebbe essere figlia di quelle origini non dico la studiasse ma quantomeno la leggesse»

salvini europeista meme 12

Poi l'affondo: «Magari su carta con colori armocromici, la regalerò alla Schlein per la sua estate militante perché non sarà in giro a difendere le questioni degli stipendi e delle pensioni ma sarà in tutta Italia a combattere l'autonomia».

Salvini […] si sente pronto per contendere l'egemonia nel centrodestra a Fratelli d'Italia - «siamo l'unico partito interclassista che parla agli operai ma anche agli imprenditori» - […] e continuando ad attaccare il Pd: «Chi sceglie la Lega sceglie il Lavoro Pride. Noi siamo orgogliosi di difendere le lavoratrici e i lavoratori, che siano eterosessuali, omosessuali o transessuali. Altri hanno dimenticato il valore della fatica, del sudore, del merito».

SALVINI MELONI IRONIA SU FAZIO TITANIC D'ITALIA - VIGNETTA BY MACONDO