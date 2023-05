DAGOREPORT! LUNEDÌ, TORNATA DAL G7, GIORGIA MELONI DOVRÀ VEDERSELA CON IL PARTITO RAI DI FRATELLI D’ITALIA, GUIDATO DA GIAMPAOLO ROSSI (ADEPTI: MELLONE, CORSINI, ROBERTO SERGIO). TUTTI INSIEME SI SBATTONO CONTRO LA NOMINA DI CHIOCCI AL TG1. IL MOTIVO? DA BRAVI CAMERATI, CHIOCCI NON FA PARTE DELLA LORO FILIERA, QUINDI È “INAFFIDABILE”, E FANNO IL TIFO PER RAO - COME ALLEATI ESTERNI, ROSSI HA STRETTO ALLEANZA CON I RENZIANI MARIO ORFEO E LA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI, MESSA ALL’EPOCA DAL GOVERNO DRAGHI, CHE NON CI PENSA MINIMAMENTE AD ALZARE I TACCHI; ANZI, PUR DI RESTARE INCOLLATA ALLA POLTRONA, HA VOTATO PER ROBERTO SERGIO. E PER LA GIOIA DI ROSSI, LA SOLDI HA FATTO SAPERE CHE NON VOTERÀ IN ASSEMBLEA PER CHIOCCI PERCHÉ TRATTASI DI UN ESTERNO RAI. COME SE ROSSI, CHE IL 25 MAGGIO VERRÀ NOMINATO DA SERGIO DIRETTORE GENERALE, FOSSE UNA RISORSA INTERNA...