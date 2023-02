Lombardy presidential candidate Letizia Moratti dances with City Angels volunteers. Jan 6, 2023 pic.twitter.com/hEC02Xaexw — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 7, 2023

CARLO CALENDA - LETIZIA MORATTI - MATTEO RENZI

Estratto dell’articolo di Stefania Chiale per www.corriere.it

Letizia Moratti è uscita sconfitta dalle elezioni regionali in Lombardia, la Regione di cui era stata fino a poche settimane fa vicepresidente: «Ma si vince comunque, quando si gioca».

Correva per vincere, nessun piano B. Non ha vinto, ma continuerà a correre. Arrivata terza con una sua lista civica e il sostegno del Terzo polo […]

Letizia Moratti, Attilio Fontana, Mara Ghidorzi e Pierfrancesco Majorino

[…] «Entreranno i miei candidati in consiglio. E io continuerò con loro: faremo un punto a brevissimo, sono convinta che ci sia spazio per una proposta politica nuova». Non solo in Lombardia. Lo farà fuori dal Pirellone, però. Per due motivi: la legge elettorale lombarda prevede un posto in consiglio regionale solo per il secondo arrivato e Moratti non ha inserito il suo nome in lista. Esclusione automatica quindi.

letizia moratti attilio fontana

Che pesa ancora di più, visti i risultati: quando siamo a metà delle sezioni scrutinate la sua squadra civica e il Terzo polo insieme non arrivano al 10%, con l'alleanza Renzi-Calenda che dà vita a una delle grandi sconfitte di questa tornata elettorale. Azione-Italia viva vede lontanissimo il 10,1% delle Politiche (miglior risultato in Italia, a Milano addirittura al 16,3%) e cade malissimo, al 3,9%. Tanto che il segretario regionale di Azione Niccolò Carretta si dimetterà nel pomeriggio.

CARLO CALENDA - LETIZIA MORATTI - MATTEO RENZI

La lista civica di Moratti si consola per aver fatto meglio della civica di Majorino, ma si ferma al 5,1%. Totale: 9,4% (qui i risultati). Poco, pochissimo viste le aspettative. E poco conta «l’eccezione Milano», dove Moratti raccoglie il 13,7%, volando al 21,7 nel centro.

[…] Cosa farà Letizia Moratti? Continuerà il suo impegno in politica, tornando a guardare anche oltre i confini regionali. «Sono convinta che ci sia spazio per un cambiamento e lo dico con rispetto dei partiti che hanno vinto e degli elettori che li hanno votati». Ecco quindi la cifra che esce dal comitato elettorale della grande sconfitta: «Questo risultato è un punto partenza. Io continuerò il mio impegno per una proposta politica nuova che vada oltre questa regione e sicuramente sentirò Calenda e Renzi».

GUIDO BERTOLASO ATTILIO FONTANA LETIZIA MORATTI attilio fontana e letizia moratti MORATTI FONTANA