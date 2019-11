PARTITI DI TESTA - DOMANI ARRIVA IL PARTITINO DI CARLO CALENDA - E’ L’ULTIMO DI UNA LUNGA LISTA DI TENTATIVI DI ACCHIAPPARE VOTI DI GENERALI SENZA ESERCITO - CI PROVÒ MONTEZEMOLO CON “ITALIA FUTURA”, POI PASSERA CON “ITALIA UNICA” - POI DIEGO DELLA VALLE CON “NOI ITALIANI” E INFINE E’ ARRIVATO BRIATORE CON IL SUO “MOVIMENTO DEL FARE” - “IL FATTO”: “TRA BANCHIERI, IMPRENDITORI, GRANDI MANAGER, QUESTA FACCENDA DI FARE I SALVATORI DELLA PATRIA TORNA PERIODICAMENTE DI MODA. MEGLIO LASCIAR PERDERE, PER DECENZA”

Alessandro Robecchi per il “Fatto quotidiano”

CARLO CALENDA

Non so se siete pronti alla Rivelazione e spero che ciò non sconvolga troppo le vostre vite, ma domani nasce il nuovo partito di Calenda Carlo, come il countdown sulle sue home page fa intuire (meno tre! Meno due!, tipo razzo nordcoreano). Non ci soffermeremo sull'evento, programmi, statuto, leadership, simboli e nomi, ma sul vezzo italiano di farsi un partito quando la situazione si fa confusa (cioè sempre). Onore a Calenda che almeno ha un suo percorso politico (simile al labirinto di Shining, peraltro), ma in generale si sente un intenso profumo di proporzionale e c'è chi pensa di contare tanto contando poco, un classico dai tempi di Bettino buonanima.

MONTEZEMOLO ITALIA FUTURA

Va detto che ne abbiamo visti un bel po', passare sotto i ponti, e la questione dei nomi da dare ai partiti si fa complicata. Sembra passato un secolo, ma era solo il 2011 quando Montezemolo sventolava il suo programma per salvare l' Italia, ("il foglio del fare", lo chiamava), annunciando sue liste alle elezioni, che poi non fece. Era una specie di liberismo operoso, un volenteroso lasciate-fare-a-chi-ha-la-Ferrari, smart, futurista, poi si aggregò al carro di Monti e se ne persero le tracce. Si chiamava Italia Futura, non risulta nemmeno una lapide da nessuna parte.

passera italia unica

Siccome "futura" aveva portato un po' sfiga, Corrado Passera si inventò Italia Unica, sembra un altro secolo, ma era l' altro ieri: 2015. L' ambizione era di fare "un grande partito, anzi il più grande partito italiano". Ministro di Monti, gran capo di Banca Intesa, anche Passera aveva un sogno efficientista-liberista, anche lui parlava molto di fare, di sbloccare, di agevolare, con quel virile su-le-maniche-e-lavorare che ha reso famosi i lombardi, specie nelle barzellette. Dopo il pomposo varo, della nave si perse traccia, fino al momento del naufragio, nemmeno due anni dopo, un dignitoso autoscioglimento, erano tristi pure le tartine.

DIEGO DELLA VALLE - NOI ITALIANI

E poi, diciamolo, il partito è una specie di status symbol, un po' sopra lo yacht di lusso, la villona col molo privato, il jet personale. Così abbiamo Flavio Briatore che si mette "al servizio degli italiani" con il suo Movimento del Fare. Tutti vogliono fare, fare, fare, ma le cose si complicano quando si cerca di spiegare che cosa cazzo fare. Se ho ben capito dalla laboriosa spiegazione del leader, si tratterebbe di mettere in rete alcuni talenti (mia supposizione: imprenditori), per fare delle cose.

Un po' vago, diciamo, a parte il sogno di Briatore più volte ripetuto: fare della Sardegna una specie di Ibiza e della Puglia un cronicario per pensionati ricchi europei (come la Florida, infatti). Trattandosi di imprenditore turistico, direi che siamo più vicini al Movimento del Fatturare. Più preciso il disegno di Noi italiani, il movimento di Della Valle , fondato e annunciato nel 2015, poi scomparso dai radar, recentemente tornato a galla, forse causa invito televisivo. Dice il leader e fondatore Della Valle che lui la pagherebbe anche, una patrimoniale, ma poi non sa dove vanno a finire i soldi. E allora propone di pagare questa patrimoniale telefonando al sindaco e chiedendo se c'è da mettere a posto un' aiuola, o da pitturare il soffitto del Comune.

il movimento del fare di flavio briatore

Eccellente proposta politica che teorizza, in pratica, il ritorno alle Signorie, con il miliardario di zona che elargisce welfare e manutenzione. A quei tempi i signorotti gareggiavano a chi aveva la torre più alta, ora si inventano un partito, sempre, sia chiaro, improntato al buon senso e soprattutto al fare, fare, fare, qualunque cosa voglia dire. Diciamo che tra banchieri, imprenditori, grandi manager, questa faccenda di fare i salvatori della patria torna periodicamente di moda, nel nome c' è sempre Italia, o Italiani, o futuri, o unici, o a tempo perso. Insomma, suggerirei di lasciar perdere, per decenza.