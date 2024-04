IL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO SU GAZA RISCHIA GROSSO – HILLARY CLINTON È STATA CONTESTATA AL WELLESLEY COLLEGE, UNIVERSITÀ DOVE SI È LAUREATA 50 ANNI FA E DOVE È CONSIDERATA UNA ROCKSTAR - LA BASE DEM È IN IMBARAZZO PER IL SOSTEGNO SENZA CONDIZIONI A ISRAELE: ANCHE NANCY PELOSI È STATA INSEGUITA DAI MANIFESTANTI PRO-PALESTINA. È UN PROBLEMA SERIO PER JOE BIDEN IN VISTA DELLE ELEZIONI DI NOVEMBRE

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

«Hillary è per le donne, tranne se sono palestinesi», diceva uno dei cartelli di protesta che hanno accolto l’ex candidata alla Casa Bianca al Wellesley College, l’università in cui si laureò oltre cinquant’anni fa e dove è stata invitata sabato per l’inaugurazione di un centro di ricerca che porta il suo nome.

Le proteste l’hanno raggiunta anche qui, dove pure molti studenti e professori la considerano una rockstar. I manifestanti l’hanno accusata di indifferenza per la violenza contro i palestinesi mentre moderava un incontro sulla «democrazia al bivio». «Hillary, Hillary, sei una bugiarda, esigiamo un cessate il fuoco», gridavano.

In passato Hillary Clinton ha sostenuto che un cessate il fuoco aiuterebbe Hamas. Di recente in tv ha detto che un cessate il fuoco temporaneo era in vigore lo scorso ottobre, finché Hamas non l’ha violato. Pochi giorni fa tuttavia ha ritwittato un articolo del fondatore di World Central Kitchen José Andres, critico verso Netanyahu.

Proteste come queste sono diventate pane quotidiano per gran parte dei politici del partito democratico, inclusi Biden, Obama e Bill Clinton quando si sono riuniti per una raccolta fondi a New York. Anche Nancy Pelosi è inseguita da manifestanti agli eventi e sotto casa […].

Nei mesi passati l’ex speaker della Camera, tuttora deputata della California, ha definito la difesa di Israele una questione «personale» e il cessate il fuoco «un regalo a Hamas» arrivando a sostenere che alcuni manifestanti pro-palestinesi sono legati a Putin, ma ora […] è tra i 37 firmatari di una lettera dei progressisti del partito democratico che definisce «ingiustificabile il trasferimento di armi (a Israele ndr) alla luce del recente attacco contro gli operatori umanitari e del continuo peggioramento della crisi umanitaria».

La lettera diretta a Biden […] chiede di sospendere l’inivio di armi finché non sarà conclusa l’inchiesta sull’attacco, «e se si scopre che ha violato la legge americana o internazionale, finché i responsabili non sono puniti». Il senatore Tim Kaine, centrista che fu scelto come vice da Hillary Clinton nella corsa per la Casa Bianca, si è unito nel sostenere l’esigenza di una inchiesta condotta dagli Stati Uniti e suggerisce di inviare armi difensive ma non «bombe e armi offensive».

Elizabeth Warren si oppone alla vendita degli F15, che arriveranno solo tra 4-5 anni.

Ma Chris Coons, senatore vicino a Biden, […], si è detto ieri in disaccordo con i colleghi. «Di fronte alla minaccia di un possibile attacco dell’Iran, non dovremmo in alcun modo limitare l’invio di materiale essenziale per la difesa di Israele».

