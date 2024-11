28 nov 2024 17:25

IL PARTITO AL GOVERNO IN GEORGIA HA NOMINATO UN EX CALCIATORE COME CANDIDATO A PRESIDENTE: SI TRATTA DI MIKHEIL KAVELASHVILI, CHE HA GIOCATO NEL MANCHESTER CITY ED ORA E’ DIVENTATO UN ESTREMISTA ULTRANAZIONALISTA – PER LA PRIMA VOLTA A VOTARE NON SARANNO I GEORGIANI MA IL PARLAMENTO, DISERTATO DA OTTOBRE DA TUTTE LE OPPOSIZIONI – IL GOVERNO FILO-PUTIN HA RIVENDICATO LA VITTORIA ALLE URNE NONOSTANTE I MOLTEPLICI RESOCONTI DI GRAVI VIOLAZIONI ELETTORALI...