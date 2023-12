17 dic 2023 17:30

IL PARTITO “RUSSIA UNITA” VOTA ALL'UNANIMITÀ IL SOSTEGNO ALLA RICANDIDATURA DI PUTIN ALLE ELEZIONI IN PROGRAMMA IL PROSSIMO MARZO – E “MAD VLAD” TORNA A POMPARE L’ORGOGLIO NAZIONALE: "LA RUSSIA NON PUÒ, COME ALTRI PAESI, RINUNCIARE ALLA SUA SOVRANITÀ ED ESSERE IL SATELLITE DI QUALCUNO IN CAMBIO DI QUALCHE SALSICCIA - DOBBIAMO INSEGNARLO AI NOSTRI FIGLI: LA RUSSIA O SARÀ UNO STATO AUTOSUFFICIENTE E SOVRANO, O NON ESISTERÀ AFFATTO”