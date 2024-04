26 apr 2024 17:36

PARTITO POLITICO? NO, PARTITO ETILICO! – IN AUSTRIA IL "PARTITO DELLA BIRRA" STA DIVENTANDO UNA COSA SERIA, IL SUO LEADER DOMINIK WLAZNY LO AVEVA FONDATO NEL 2015 COME UN PROGETTO SATIRICO MA, NELL’OTTOBRE 2022, HA OTTENUTO 337 MILA VOTI ARRIVANDO TERZO ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI - OGGI IL PARTITO DELLA BIRRA SI ATTESTA AL 6% NELLA MEDIA DEI SONDAGGI, CIOÈ OLTRE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO PER ENTRARE IN PARLAMENTO E WLAZNY ANNUNCIA DI CANDIDARSI ALLE PROSSIME ELEZIONI NAZIONALI...