PASQUA SI AVVICINA E IL "CAMPO LARGO" SCEGLIE IL SUO AGNELLO SACRIFICALE IN BASILICATA: PIERO MARRESE, IL CONSULENTE LEGALE DI PISTICCI, CRESCIUTO NELLA SINISTRA, CHE METTE D’ACCORDO SCHLEIN E CONTE - IN LUCANIA, ALLE PRIMARIE PD, MARRESE HA SOSTENUTO BONACCINI: “SONO L’UNICO CANDIDATO LUCANO IN CORSA. BARDI È NATO IN BASILICATA MA VIVE PREVALENTEMENTE FUORI” (IL REFRAIN SIMILE A QUELLO CHE IN ABRUZZO NON HA PORTATO FORTUNA AGLI SFIDANTI DI MARSILIO)

Tommaso Labate per corriere.it - Estratti

PIERO MARRESE

A qualcuno ricorda la fine ingloriosa che fece la candidatura del portiere Giovanni Galli a Firenze, centrodestra, sfidante di Matteo Renzi; qualcun altro ripensa alla corsa più recente di Roberto Giachetti a Roma, centrosinistra, sfidante di Virginia Raggi; altri ancora evocano il fresco precedente di Enrico Michetti, di nuovo centrodestra, poi battuto da Roberto Gualtieri.

Nella tragica galleria degli «agnelli sacrificali» della politica, che si arricchisce di nuovi arrivati tutte le volte che alle elezioni amministrative una coalizione fatica a trovare la quadra e arriva senza paracadute quasi fino allo scadere del termine per presentazione delle liste, figura adesso anche Piero Marrese, candidato del campo largo in Basilicata, palesatosi alla fine di quella giostra impazzita che ha bruciato uno via l’altro Chiorazzo (Angelo) e Lacerenza (Domenico), resi celebri da un’allitterazione che li ha trasformati in una cantilena mandata giù a memoria da tutti.

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

Classe 1980, cresciuto a pane e politica nella Sinistra giovanile (gli juniores degli allora Democratici di sinistra), dirigente lucano nel Pd e sindaco di Montalbano Jonico, sostenitore di Stefano Bonaccini all’ultimo congresso, Marrese è il minimo comun denominatore su cui si ritrovano Elly Schlein e Giuseppe Conte, Pd e Cinque Stelle. «La prima telefonata di Elly», ha spiegato lui ieri a Un giorno da pecora, poi a seguire l’ha chiamato l’ex presidente del Consiglio e infine, parole sue, «abbiamo fatto una videocall tutti insieme» con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, anche se interrogati riservatamente entrambi i leader dell’Alleanza Verdi e Sinistra avrebbero negato di aver mai sentito lo sfidante di Vito Bardi, dal vivo o in videochiamata.

giuseppe conte elly schlein foto di bacco (2)

(...) «Io sono l’unico candidato lucano in corsa. Bardi è nato in Basilicata ma vive prevalentemente fuori», sono state le prime parole, un adagio non troppo dissimile allo sfortunatissimo tormentone con cui il centrosinistra abruzzese salutava ogni uscita pubblica dell’uscente Marco Marsilio («Vive prevalentemente a Roma!»), poi riconfermato a larghissima maggioranza dal voto.

piero marrese

Laureato in Giurisprudenza, «consulente legale ed esperto in valutazione del personale e controllo di gestione della pubblica amministrazione» (come si legge in un suo curriculum depositato anni fa al Comune di Pisticci), consolidata esperienza da formatore nel più variopinto bouquet di corsi (da quelli per addetto all’installazione di impianti fotovoltaici a quelli per addetti alla vigilanza), Marrese si trova alla testa di una coalizione che parte claudicante, col campo larghissimo (con Azione e Italia viva) che è diventato quello di Vito Bardi. «Il mio è un campo vincente», scandisce lui. Inaugurando un aggettivo che accanto alla formula del “campo” nessuno aveva ancora pronunciato. Quantomeno non prima del voto.

PIERO MARRESE CONTE SCHLEIN