Estratto dell’articolo di Marta Serafini per “il Corriere della Sera”

L’ultima apparizione è quella che lo vede sorridente a bordo di un Suv mentre lascia Rostov sul Don acclamato dalla folla. Poi il silenzio. Evengey Prigozhin si prepara un esilio in Bielorussia e un futuro molto incerto ma tutto da scrivere dopo la clamorosa ribellione che lo ha visto lanciare le sue truppe Wagner dal sud della Russia verso la capitale, salvo poi accettare un accordo e ordinare il dietro-front. […]

Il problema è che Prigozhin, come dimostrano anche le immagini della popolazione russa che lo acclama, ha raccolto intorno a sé grande consenso. Come sottolineato dai giornali statunitensi, i servizi di intelligence Usa erano al corrente dei piani del leader della Wagner e avevano informato alti funzionari amministrativi e militari.

Inoltre da ricordare anche come, secondo i leaks diffusi su Discord, Prigozhin avesse avuto in passato contatti con l’intelligence ucraina in Africa per trattare il destino di Bakhmut, battaglia che si è poi conclusa alla fine di maggio, segno che il leader della Wagner ha ovviamente canali suoi in grado di garantirgli vie di uscita e di fuga.

Il suo destino, per ora, è vincolato anche alle sanzioni statunitensi. Nel suo ufficio a San Pietroburgo sono state trovate ingenti quantità di denaro che lo stesso Prigozhin ha spiegato come destinate alle attività della Wagner. Ma proprio in queste ore secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno rinviato nuove sanzioni previste per limitare le attività della Wagner in Africa, con la motivazione di evitare di «favorire Putin dopo lo scontro aperto con Prighozhin». […]

2.FUGA DA MOSCA, PREZZI DEI BIGLIETTI AEREI ALLE STELLE: JET PRIVATI DEGLI OLIGARCHI ALL'ESTERO

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per “il Corriere della Sera”

L’insurrezione militare contro l’esercito russo e la marcia (poi fermata) verso Mosca del gruppo paramilitare Wagner hanno portato ieri a un insolito aumento dei voli con i jet privati da Mosca verso l’estero, in particolare Turchia e Azerbaigian.

Il sabato è tradizionalmente una giornata «tranquilla» per l’aviazione business, con le attività lavorative ferme e le famiglie dei miliardari già nelle località di vacanza. Questo, a leggere i trend storici, anche in Russia.

Ma dalla mattina fino al tardo pomeriggio di ieri almeno quindici jet privati hanno lasciato l’aeroporto di Vnukovo, uno degli scali di riferimento della capitale russa, per dirigersi fuori dai confini nazionali, verso Istanbul, Bodrum, Baku, Tel Aviv e Dubai. Lo confermano i tracciati delle piattaforme specializzate, a partire da FlightRadar24.

Tra questi, come hanno segnalato diversi osservatori, il Bombardier BD-700 Global Express di proprietà dell’oligarca Arkady Rotenberg, fondatore della più grande società di realizzazione di gasdotti del Paese, che è poi atterrato a Baku. Da Vnukovo — con destinazione Istanbul — è partito anche un Gulfstream G650 che viene attribuito a Vladimir Potanin, altro miliardario vicino al presidente russo Vladimir Putin. Mentre un Embraer Legacy 600 ha raggiunto Bodrum, sud-est della Turchia. Anche se gli osservatori hanno parlato sui social di «fuga» degli oligarchi russi al momento non è possibile confermare chi ci fosse a bordo: se gli stessi miliardari o soltanto i loro familiari. […]

Le piattaforme specializzate nel tracciamento ieri non mostravano anomalie nelle attività delle compagnie russe e degli aeroporti. Mentre variazioni sensibili si notavano sui prezzi dei voli di linea da Mosca e San Pietroburgo verso l’estero per i prossimi due giorni: su alcune tratte i biglietti sono più che raddoppiati in poche ore e questo di solito avviene in conseguenza di un picco delle prenotazioni.

