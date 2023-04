IL PASSATO E’ UNA TERRA STRANIERA - DA BEPPE GRILLO A GIUSEPPE CONTE, NEL MOVIMENTO CINQUESTELLE NESSUNO SI PREOCCUPA DI CONDIVIDERE UN MESSAGGIO PER IL SETTIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIANROBERTO CASALEGGIO: E’ UNA SVISTA O UNA PRECISA SCELTA DI ROMPERE CON IL PASSATO? - GLI UNICI GRILLINI A RICORDARLO SONO VIRGINIA RAGGI, ALESSANDRO DI BATTISTA E STEFANO BUFFAGNI…

Nessun post, nessuna dichiarazione dal garante, dal presidente e neppure dagli organi di comunicazione M5S in occasione del settimo anniversario della morte del fondatore. Il ricordo arriva da alcuni big della vecchia guardia come Raggi, Di Battista e Buffagni. […]

Da Grillo a Conte, nessun messaggio per l’anniversario di Casaleggio. Svista o scelta?

Non una parola. Silenzio. […] i vertici stellati sorvolavano sul settimo anniversario della morte del loro fondatore, Gianroberto Casaleggio.

Sui profili ufficiali del Movimento, ma anche su quelli di Beppe Grillo (che ieri promuoveva le ultime tappe del suo tour) e Giuseppe Conte non veniva postata nemmeno una foto per ricordare chi ha dato vita al M5S nell’ottobre 2009. Segno dei tempi che cambiano, della svolta contiana del partito o lapsus collettivo? […] Tra gli ex di peso, Alessandro Di Battista […] posta un video e scrive: «Grazie per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò mai». […]

