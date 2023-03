IL PASSATO TI TRAPASSA – NATE SCHATZLINE, UN POLITICO DEL TEXAS CHE VORREBBE METTERE AL BANDO GLI ABITI DA DRAG QUEEN, È STATO FILMATO (QUANDO ERA STUDENTE) MENTRE ERA VESTITO DA DONNA INSIEME AGLI AMICI – VIDEO! SCHATZLINE INDOSSA UN ABITO NERO ATTILLATO CON PAILLETTES E UNA MASCHERA ROSSA IN FACCIA MENTRE DANZA SULLA CANZONE “SEXY LADY”…

Un legislatore del Texas Nate Schatzline, autore di una proposta di legge che limiterebbe le performance drag, è stato filmato in un video in cui balla in abiti da drag queen durante i suoi anni da studente.

Schatzline ha attaccato la comunità LGBTQ, in particolare i bambini trans, e ha giurato di vietare gli spettacoli drag in Texas. Il suo progetto di legge mira a definire le performance drag come attività sessualmente orientate che devono essere vietate a minori di 18 anni. Molti altri stati hanno proposto leggi simili.

Nel video, Schatzline indossa un vestito nero con paillettes e una maschera rossa sugli occhi e balla accompagnato dalla canzone "Sexy Lady" di Javi Mula. […]