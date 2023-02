Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Ora o mai più. Giorgia Meloni intende chiudere una volta per tutti i conti con Silvio Berlusconi. E farlo adesso che il voto regionale ha premiato Fratelli d’Italia e colpito duramente Forza Italia. Vuole costruire un cordone sanitario attorno all’anziano leader. Emarginando i falchi di Arcore, premiando Antonio Tajani. Progetta di trattare quasi esclusivamente con il ministro degli Esteri, affidandogli il compito di convincere dolcemente il fondatore a tirarsi fuori dalla mischia.

In cambio, promette un’uscita di scena soft. Proprio ieri, Palazzo Chigi ha clamorosamente chiesto all’avvocatura dello Stato di revocare la costituzione di parte civile nel processo ‘Ruby ter’ a carico, fra gli altri, proprio di Berlusconi. […] Bastone e carota, questa è la tattica da adottare con Berlusconi. Ma nello stesso tempo, la leader non intende più tollerare parole come quelle pronunciate dal Cavaliere su Volodymyr Zelensky e i suoi brindisi con la vodka di Putin.

[…] Un grave incidente diplomatico che ha messo addirittura a rischio la missione a Kiev. Doveva svolgersi tra il 21 e il 22 febbraio, nelle stesse ore in cui Joe Biden si recherà in Polonia. L’ira degli ucraini ha complicato i piani. E adesso, per non sporcare il grande successo elettorale, Meloni ha dato ordine ai suoi diplomatici di rimediare al gigantesco pasticcio: «Per come si è messa, non possiamo più rimandare».

[…] È voglia di circondare ancora di più Berlusconi, sfilandogli definitivamente la sponda salviniana. […] la lente di Meloni è puntata, come detto, su Berlusconi. Sfrutterà tutto, anche l’interpretazione dei dati di Forza Italia nelle due regioni: 7,4% in Lombardia - culla e motore degli azzurri - 7,4% nel Lazio di Tajani. La presidente del Consiglio farà pesare il risultato per mettere all’angolo i berlusconiani lombardi e accrescere ancora il peso del ministro degli Esteri nel governo. […] È un’operazione spregiudicata, ma necessaria. Da portare avanti adesso, visto che anche nel Ppe cresce il fastidio per l’ex premier. […]

Per tutte queste ragioni, il viaggio di Meloni a Kiev è diventato fondamentale. […] la leader ha deciso: fare di tutto per rispettare l’impegno e recarsi da Zelensky prima dell’anniversario dell’invasione, che cade il 24 febbraio. Ma anche a causa della freddezza degli ucraini, non è detto che riesca a rispettare la promessa. […] Meloni sfrutterà l’onda lunga elettorale anche e soprattutto per ribaltare gli equilibri in Rai.

I quadri intermedi di Fratelli d’Italia continuano a bombardare la leader, chiedendole di intervenire […] Non è quello che auspica il Colle, che da sempre consiglia alla leader calma ed equilibrio, soprattutto nella gestione delle vittorie. Meloni, però, ha promesso ai suoi di pazientare ancora un attimo, perché qualcosa di forte farà. Presto. Nel mirino c’è Carlo Fuortes.

