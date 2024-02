22 feb 2024 10:24

LA PATACCA PER ORIENTARE IL VOTO? - L’AGENZIA NOVA DIFFONDE UN SONDAGGIO, SULLE REGIONALI IN SARDEGNA, SECONDO CUI PAOLO TRUZZU (CENTRODESTRA) SAREBBE IN TESTA CON IL 47,5%. AL SECONDO POSTO, A SORPRESA, RENATO SORU (COALIZIONE SARDA) COL 32,3%, SOLO TERZA ALESSANDRA TODDE, LA CANDIDATA DEL CAMPO LARGO CON IL 20,2% - E CHI L’HA REALIZZATA ‘STA RILEVAZIONE? “I SONDAGGISTI DI IPSIOS”. ATTENTI, NON LA IPSOS DI PAGNONCELLI MA UNA FANTOMATICA “IPSIOS” DI CUI NON C’E’ ALCUNA TRACCIA, PERCHE’ NON ESISTE…