Fabrizio Roncone per 7- Sette – corriere.it - Estratti

Se ancora non sapete chi è Patrizia Scurti, mettetevi comodi e leggete bene: state per scoprire un personaggio straordinario nel grande racconto di Palazzo Chigi. Dove ci sono due sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano, che hanno giurato di essere fedeli alla Repubblica. E poi - appunto - c’è lei, la Scurti. Che, invece, ha giurato fedeltà solo a Giorgia Meloni. Patrizia, infatti, è la sua segretaria. Una segretaria – diciamo così – molto speciale: perché è anche amica e consigliera, confidente e guardia del corpo, psicologa e ambasciatrice, ombra e ombrello. La premier, nella sua celebre autobiografia, la definisce la sua «padrona», e lo «dico spesso scherzando, perché non c’è nulla della mia vita che non passi da lei».

Dopo oltre un anno di governo, manager, finanzieri e politici rampanti hanno capito che il cellulare giusto è quello di Patrizia. Infatti sta sempre lì che parla con qualcuno. Costruisce l’agenda della premier fissando appuntamenti pubblici e incontri riservati, vertici internazionali e comizi. Interlocutori – a seconda delle necessità – placati o blanditi, rimproverati o sedotti. Tanto ormai è chiaro a tutti: se parla Patrizia è come se parlasse Giorgia. Potente? Tanto. Temuta? Tanto. Macron prima stringe la mano a Giorgia, e poi a lei.

Non chiedetemi quanti anni abbia questa donna, restate pure con la curiosità: nessuno è mai riuscito a scoprirlo. Si sa solo che ha lavorato con Rita Marino, la storica segretaria di Gianfranco Fini. E fu proprio lui, nel 2006, ad affidare la Scurti alla Meloni, che (a 29 anni) era appena diventata vicepresidente della Camera.

Non si sono più separate. Ma non deve stupire. (...) Se la Meloni resiste, continuerete a vederla venire avanti con questa signora bionda, talvolta mesciata, spesso in tailleur, un passo di carica e l’aria severa. Oggi Patrizia Scurti guadagna 179.999 euro. Se vi state chiedendo perché abbia rinunciato a un euro per non arrivare a 180 mila tondi, lasciate stare. Un cronista, mesi fa, aveva appena cominciato a chiederglielo, ma lei l’ha gelato con un’occhiata.

