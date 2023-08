PATTO CHIARO, AMICIZIA LUNGA – SE GIORGIA MELONI VUOLE SPERARE DI AVERE QUALCHE MARGINE SULLA MANOVRA, DOVRÀ TRATTARE IN EUROPA: LE CASSE SONO VUOTE, E I TEDESCHI HANNO DETTO “NEIN” AL CONGELAMENTO, PER UN ALTRO ANNO, DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ (DA QUI LE GRIDA D’ALLARME DI GIORGETTI E FITTO SULLA MANOVRA). CHE FARE? BISOGNA TROVARE UN ACCORDO A BRUXELLES. MA SERVE QUALCOSA IN CAMBIO. E QUI RICICCIA L'ODIATA RATIFICA DEL MES, CHE POTREBBE PERÒ CAUSARE UNA NUOVA SPACCATURA NELLA MAGGIORANZA

C’è una priorità che è ormai questione di sopravvivenza, per il governo di Giorgia Meloni: evitare che torni in vigore il vecchio Patto di stabilità. […] Una «gabbia » che annullerebbe i margini politici dell’esecutivo. Serve piuttosto un’intesa tra i Ventisette e con Bruxelles, in assenza della quale non sarebbero più gestibili le spese emergenziali dettate dalla crisi energetica e dall’economia di guerra.

Meloni fa i conti con il problema in questo scorcio di fine estate. E sa di doversi attivare presto sul fronte negoziale perché le ultime indiscrezioni non hanno certo rassicurato Palazzo Chigi. Come è noto, Berlino ha bocciato la proposta di riforma della Commissione europea. In assenza di un nuovo accordo […] sulle regole entro fine anno, Olaf Scholz e i leader nordici “frugali” premeranno per il ritorno in vigore dell’antico regime di austerità.

Questa è la sensazione diplomatica che deprime Roma, dunque: i rigoristi non permetteranno alcun “congelamento” del Patto[…], in modo da garantire altri dodici mesi di tempo per trattare.

Davanti alla platea di Cl, Fitto non fa altro che fotografare quanto è ormai chiaro al vertice dell'esecutivo e del ministero dell'Economia.

Davanti alla platea di Cl, Fitto non fa altro che fotografare quanto è ormai chiaro al vertice dell’esecutivo e del ministero dell’Economia. Esistono solo tre strade possibili sul Patto di Stabilità. La migliore – forse anche la più comoda – sarebbe […] congelare per un altro anno le regole, in modo da lasciare massimi margini di flessibilità di bilancio. Ma i governi di Germania e i rigoristi del Nord difficilmente accetteranno […] a pochissimi mesi dal voto delle Europee. […] così si spiega – letto in controluce – il grido di preoccupazione lanciato lunedì da Giorgetti.

Da questa consapevolezza deriva la seconda opzione: il ritorno ai vincoli del vecchio Patto. Un incubo da evitare, perché sottrarrebbe ogni residuo margine politico ad un governo già in difficoltà per un Pil che non rispetta le attese e una manovra che si preannuncia magra. Resta la terza via di Meloni, l’unica possibile: stringere un accordo a Bruxelles, favorire un compromesso europeo.

A metà settembre è in agenda un’importante riunione dell’Ecofin. Già allora si capirà se esistono concreti margini per un nuovo patto. L’Italia lo cercherà, anche a costo di sacrificare una fetta di ambizioni che hanno accompagnato gli ultimi mesi di mediazione con Bruxelles.

Meloni ha infatti ribadito in più di un’occasione che alcuni nodi saranno sciolti soltanto all’interno di un pacchetto complessivo: il Pnrr, la questione dei potenziali 19 miliardi del Repower Eu, la scomoda (per la destra) ratifica del Mes. E, soprattutto, la flessibilità richiesta proprio sul nuovo Patto: la leader propone che gli investimenti su digitale e green vengano scorporati, ma la Germania frena con decisione.

Ecco, proprio la necessità di raggiungere un’intesa sulle regole di bilancio riduce il potere contrattuale di Roma sugli altri dossier. […]